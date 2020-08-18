【歌神VS男神】陳奕迅扭腰推介麥當勞新優惠　歌神Eason男神木村拓哉撞look拍廣告

▲ 歌神陳奕迅與男神木村拓哉分別為拍麥當勞廣告。

46歲「亞洲歌神」陳奕迅（Eason）與47歲「亞洲男神」木村拓哉都是天王巨星兼暖男爸爸外，還有一個共通點，就是都成為麥當勞代言人！

說起陳奕迅唱過的經典麥記廣告歌，必定響起耳熟能詳的「BA DA BA BA BA, I’m lovin’it」，相隔多年，Eason又有機會重演這經典旋律。

近日，Eason再度與麥當勞合作拍攝最新品牌廣告片。於廣告片中Eason穿上休閒打扮，以型格粉紅色上衣搭配牛仔褲上場，既突顯個人活力又切合其活潑性格。

陳奕迅木村拓哉各有春秋

有眼利粉絲發現，日本麥當勞在今年初找來男神木村拓哉拍新廣告，當時木村大神也是以休閒服登埸，二人衣著打扮撞到應，只是上衣設計略不同而已。

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▲ Eason再拍麥當勞拍攝，教用app享著數優惠。

▲ 木村拓哉的日本版麥當勬廣告造型跟Eason類同。

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E臣VS木村大神，可說各分春秋。

在廣告中，木村拓哉一貫笑容笑容親切，而且廣告內心思思想賣萌吃麥當勞小食。

在日本廣告內，還有木村大神chok食麥當勞漢堡包，盡展他的型男魅力。

▲ 木村大神舉手投足都型到爆。

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至於近期減磅成功的Eason，他在廣告內繼續盡顯鬼馬本色本色表情多多，還扭晒腰跳舞，十分落力。

兩大神各有特色，但對於香港人來說，Eason版有一處比木村拓哉優勝，就是陳奕迅在片中還教大家如何最快著數享用麥當勞在8月17日推出的優惠，夠晒實用。

▲ 陳奕迅邊扭腰邊唱招牌廣告歌，十分落力。

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Eason傳遞歡樂

據悉，今次香港麥當勞再次找來Eason為全新麥當勞App 「麥麥勁賞Double Up」作宣傳，Eason會介紹由8月17日起，麥當勞App每周送上總值超過港幣400元的超值優惠劵。

對於再與麥當勞合作，Eason高興稱：「每次與麥當勞合作都希望可以把快樂傳遞給大家，今次亦一樣，希望透過宣傳片，讓大家以超值價享受麥當勞美食的同時，感受到快樂的氣氛。」

▲ Eason推介麥當勞全新優惠。