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陳恒鑌親身上陣示範咽拭子採樣　醫生︰取樣前緊記吞口水

政治 22:28 2020/08/16

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳恒鑌親身上陣，示範咽拭子採樣。（陳恒鑌Facebook）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，政府早前公布的免費全民自願檢測，最快本月底推行，並考慮其中一種採樣方式為咽喉拭子採樣，民建聯立法會議員陳恒鑌，昨日上載自己親身示範咽拭子採樣的片段，到其社交平台，教導網民如何自行採樣。

陳恒鑌在兒科醫生唐繼昇的陪同下自行取樣。從片段可見，陳恒鑌先把頭部微微向上，然後張開嘴巴，發出「啊」的一聲，接着將類似棉花棒的咽拭子前端，伸至「咽後壁」位置，左右各擦拭1次，隨即把咽拭子頭部放入樣本樽內，並拗斷咽拭子尾部過長的手柄，取樣大功告成。

唐繼昇提醒，取樣者取樣前一定要多吞口水，讓咽後壁位置盡量保持乾涸，因為過多的口水會影響樣本結果，建議取樣時最好家人在旁協助，但謹記要先穿戴好防疫裝備。

不過，香港公共醫療醫生協會日前發聲明指，自行進行咽拭子採樣有一定風險，有可能引致咳嗽或打噴嚏等不適反應，期間產生的飛沫可傳播疾病。經驗不足者採集期間，亦可能弄斷咽喉拭子棒，不慎吞下異物。所以，大家若自行以這方式採樣時，還是要小心為上！

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撰文 : 傅流螢

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