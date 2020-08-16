【新冠肺炎】港台外判清潔工人確診　運作暫時不受影響

▲ 香港電台傍晚於社交網站上表示，再多一名男外判清潔工人確診新型冠狀病毒。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（16日）新增70宗本地個案，香港電台傍晚於社交網站上表示，再多一名男外判清潔工人確診新型冠狀病毒，該名清潔工人負責清潔廣播大廈，主要負責男洗手間，最後上班為上星期四（13日），今日收到衞生署通知他確診。



港台發言人表示，該名兼職男清潔工工作期間沒有到過錄音室，而他工作的地方已進行深層清潔，港台運作暫時不受影響。



港台早前有一名外判女清潔工人確診，她最後的上班日期為本月6日，港台已安排與她同一更次的清潔工人接受檢測。

【新冠肺炎】本港今日新增74宗確診個案 另有20多宗初步確診

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：鄧凱文