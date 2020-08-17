【鄧炳強專訪】香港治安潛藏4大危機　鄧炳強：青年犯罪暴增堪憂

▲ 警務處處長鄧炳強批評，修例風波令社會守法意識變得薄弱，更有人誤導年輕人以為犯法不用負責任。（林宇翔攝）

一場修例風波觸發連串大型激烈示威衝突，事隔一年，縱然局勢看似緩和，但警務處處長鄧炳強認為，本港治安仍潛藏四大危機，尤以年輕人犯罪數字暴增最令他擔憂，甚至衍生出眾多暴力欺凌事件。他批評，修例風波令社會守法意識變得薄弱，更有人誤導年輕人以為犯法不用負責任。他呼籲社會要齊心指正錯誤行為，協助年輕人重回正軌。

今年上半年因刑事罪行被捕的青少年有2,306人，較去年同期上升86.9%，其中涉及行劫案的年輕人被捕數字便急升近5倍。鄧炳強認為，社會過去一年受到修例風波引發的暴力事件蹂躪，引致整體市民守法意識薄弱，特別是年輕人，他斥責有人向社會灌輸錯誤意識，「你犯法唔緊要，你認為啱嘅嘢都可以去做，犯咗法會有律師幫你處理，唔使驚」。

他亦痛心見到近期多宗校園欺凌事件，認為是暴力事件衍生出的遺禍，「一遇到唔啱意見就打、有唔同意見嘅人就會俾人打同虐待」，他呼籲社會要共同指正錯誤行為，對暴力不能容忍。

其餘危機包括國家安全、本土恐怖主義及遊行示威後的暴力事件。在嚴守國家安全的同時，鄧炳強警告，本土恐怖主義遺害甚大，從警方過去在各區檢獲多款爆炸裝置可見，如不幸被引爆會造成大量人命傷亡及嚴重破壞。

此外，鄧炳強認為遊行示威後的暴力事件亦要多加警惕，他指限聚令終有一日取消，未來要慎防暴徒再次趁人多聚集時破壞社會安寧。

他重申會保持務實、剛柔並濟手法帶領警隊。舉例倘有人暴力縱火，警方會果斷採取行動，讓違法者付出代價。至於年輕人，倘受人唆擺而犯法，他希望彈性處理，例如不即時拘捕，或改以警司警誡，守行為等方式而毋須上庭。

不過，談到周庭、黃之鋒等人，他稱要視乎違法嚴重性，例如他們是唆擺人、被人唆擺，抑或違法性質嚴重等，或難以相對簡單的方法處理。

被問到如何修補警隊與年輕人之間關係，他反駁是基於外界有人抹黑，令年輕人對警隊觀感較差，也旨在要削弱警隊執法效率，令違法者得逞。他稱會透過主動澄清不實指控和假新聞，揭穿謊言，盼社會知道真相。同時警隊也會增加工作透明度，讓市民了解。

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記者：蘇文軒、吳卓峰