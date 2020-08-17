【鄧炳強專訪】鄧炳強愛跑10公里訓練意志　心安理得睡得好

▲ 「一哥」工作壓力大，惟鄧炳強稱並無睡眠困難。（林宇翔攝）

「一哥」工作量多，鄧炳強稱工時長，又要面對輿論壓力，但他睡眠質素依然好，晚晚安枕無憂，「我自問內心熱愛職責，是為了維護香港治安。所以我心安理得，睡得很好。」不過即使意志、魄力搭夠，但難抽時間兼顧「Keep Fit」，近年運動量、睡眠時間也被迫減少。

鄧炳強認同健康重要，明白多菜少肉、定時進食、充足睡眠等金科玉律，但慨歎近期難一一做到。工作壓力大，何以安睡？鄧炳強語帶堅定稱，「我並無睡眠困難，只是不夠時間睡覺，基本上打橫 （身軀）就可以入睡。」他續稱自己心安理得，睡得好，「不少批評都來自我的工作。但收工後，我睡在床上就是自己，所以睡得好舒服。」

▲ 鄧炳強兩、三年前仍能做「單手掌上壓」，他近年改變運動習慣，偏好10公里緩步跑緞練意志。（鄧炳強提供圖片）

他特別提到，近月做運動的機會少了，但運動有助紓緩壓力，會爭取時間多做。兩、三年前，他仍能做「單手掌上壓」，他近年改變運動習慣，偏好10公里戶外緩步跑。「可以吸收陽光，也能出汗。當看着不同風景時，我在跑步，腦袋也可思考着工作，或者排解疑難。」

他亦享受邊跑邊看風景，也可以趁機觀察身邊路人，心情可轉好，亦因為「跑步可以訓練意志。我通常跑半公里後，就會萌生念頭放棄，但也要迫自己跑下去，還有9.5公里。」

公餘時，他享受外出跟家人「歎杯奶茶」、往街市買餸煮飯。他稱人在外，易被人認出，但自問工作「問心無愧」，行出街好安樂，無刻意迴避，不會被工作影響生活。

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記者：蘇文軒、吳卓峰