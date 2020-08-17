【放寬晚市堂食】消息：食肆或准延長堂食至晚上8、9點　其他限制社交距離措施再延長一周

▲ 消息指政府研究放寬晚市堂，食肆或准延長堂食至8、9點。資料圖片

香港新冠肺炎疫情持續，但第三波疫情已從每日破百的高位，反覆回落至雙位數，消息指，政府有意微調對食肆的限制，料放寬晚市堂食，把每晚禁止堂食時間，從傍晚6時推遲2、3小時。至於本周二屆滿的其他限制社交距離措施，則再延長一周。

政府禁止食肆「晚六朝五」堂食措施，已持續一個月，晚上街道人流大減，食肆生意慘淡，部分更提早關門甚至停業。香港不少打工仔要上夜班，卻未必有辦公室地方吃晚飯，例如清潔工，街上隨處可見不少人買晚餐外賣後，在街邊、公園、私家車內進食。

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飲食業有幾十萬僱員，有業界早前已警告，禁堂食令實施後，業界生意跌了九成，若餐廳全日只做外賣，難以持續捱下去，業界會爆結業潮，很多打工仔恐飯碗不保。

有餐廳業界就建議，希望政府把禁堂食令的時間延後一點，例如至晚上8時或9時，對食肆幫助較大，也令市民晚上有地方食飯。據悉，政府正研究放寬晚市堂食安排，讓每晚禁止堂食時間，從傍晚6時推遲2、3小時，並會繼續施加2人一桌等限制。

▲ 消息指即使放寬晚市禁堂食時間，仍會繼續2人一桌等限制。（資料圖片）

本港第三波疫情下新增確診個案數字，在7月底達到每日破百的高峰，進入8月開始反覆回落至底於50的雙位數，昨天(16日)反彈至74宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上，被問到何時可放寬晚市堂食，她回應指，疫情仍然反覆，還有部分個案爆發，但相關措施未必要跟隨疫情的嚴重程度而調整，視乎政府的看法。

消息指，明天（18日）屆滿的其他限制社交距離措施，將繼續則再延長一周，包括2人「限聚令」、在公共交通工具及室內外公眾等地方強制戴口罩等；14類處所仍要繼續關閉，包括酒吧及酒館、遊戲機中心、健身中心、浴室、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院和按摩院、卡拉OK場所、泳池等。

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責任編輯 李志強