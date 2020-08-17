  • 27°C
香港時間 : 2020817日 (週一) 07:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【放寬晚市堂食】消息：食肆或准延長堂食至晚上8、9點　其他限制社交距離措施再延長一周

社會 07:05 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指政府研究放寬晚市堂，食肆或准延長堂食至8、9點。資料圖片

香港新冠肺炎疫情持續，但第三波疫情已從每日破百的高位，反覆回落至雙位數，消息指，政府有意微調對食肆的限制，料放寬晚市堂食，把每晚禁止堂食時間，從傍晚6時推遲2、3小時。至於本周二屆滿的其他限制社交距離措施，則再延長一周。

政府禁止食肆「晚六朝五」堂食措施，已持續一個月，晚上街道人流大減，食肆生意慘淡，部分更提早關門甚至停業。香港不少打工仔要上夜班，卻未必有辦公室地方吃晚飯，例如清潔工，街上隨處可見不少人買晚餐外賣後，在街邊、公園、私家車內進食。

【新冠肺炎】港台外判清潔工人確診　運作暫時不受影響

飲食業有幾十萬僱員，有業界早前已警告，禁堂食令實施後，業界生意跌了九成，若餐廳全日只做外賣，難以持續捱下去，業界會爆結業潮，很多打工仔恐飯碗不保。

有餐廳業界就建議，希望政府把禁堂食令的時間延後一點，例如至晚上8時或9時，對食肆幫助較大，也令市民晚上有地方食飯。據悉，政府正研究放寬晚市堂食安排，讓每晚禁止堂食時間，從傍晚6時推遲2、3小時，並會繼續施加2人一桌等限制。

消息指即使放寬晚市禁堂食時間，仍會繼續2人一桌等限制。（資料圖片）

本港第三波疫情下新增確診個案數字，在7月底達到每日破百的高峰，進入8月開始反覆回落至底於50的雙位數，昨天(16日)反彈至74宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上，被問到何時可放寬晚市堂食，她回應指，疫情仍然反覆，還有部分個案爆發，但相關措施未必要跟隨疫情的嚴重程度而調整，視乎政府的看法。

消息指，明天（18日）屆滿的其他限制社交距離措施，將繼續則再延長一周，包括2人「限聚令」、在公共交通工具及室內外公眾等地方強制戴口罩等；14類處所仍要繼續關閉，包括酒吧及酒館、遊戲機中心、健身中心、浴室、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院和按摩院、卡拉OK場所、泳池等。

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭宏記港務再多33人確診　不少為無病徵個案

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯　李志強

相關文章

【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診人士到訪　旺角豪大大及馬頭涌道美心MX上榜
10:58 2020/08/16
【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診人士到訪　旺角豪大大及馬頭涌道美心MX上榜
【新冠肺炎】施匡翹留院堅持不用藥引爭議　Zaina：衷心感謝所有醫護人員
10:29 2020/08/16
【新冠肺炎】施匡翹留院堅持不用藥引爭議　Zaina：衷心感謝所有醫護人員
【新冠肺炎】消息指全民檢測料最快本月24日推行　港府邀醫護協助時薪300至800元
16:13 2020/08/16
【新冠肺炎】消息指全民檢測料最快本月24日推行　港府邀醫護協助時薪300至800元
【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭宏記港務再多33人確診　不少為無病徵個案
16:36 2020/08/16
【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭宏記港務再多33人確診　不少為無病徵個案
【新冠肺炎】本港今日新增74宗確診個案　另有20多宗初步確診
16:31 2020/08/16
【新冠肺炎】本港今日新增74宗確診個案　另有20多宗初步確診
疫情 健身 酒吧 晚餐 餐廳 口罩 限聚令 外賣 張竹君 新冠肺炎

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
【食用安全】韓國檢測氣炸鍋高溫煮食釋出致癌物　煮2類食材易增致癌風險【附使用貼士】
16:06 2020/08/15
【食用安全】韓國檢測氣炸鍋高溫煮食釋出致癌物　煮2類食材易增致癌風險【附使用貼士】