【新冠肺炎】8月16日新增74宗確診新界西佔半 啟德Oasis Kai Tak紅磡黃埔花園上榜(一文看清新增確診者大廈名單)
社會 02:02 2020/08/17
本港8月16日新增74宗新冠肺炎確診個案，70宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增確診者居住大廈名單，啟德新盤Oasis Kai Tak、紅磡黃埔花園、大圍金獅花園、沙田富豪花園、屯門悅湖山莊、龍門居、海翠花園及荃灣樂悠居均上榜。
新界西新增確診個案大爆發，屯門區一日新增17宗確診最多，其次是葵青區10宗、元朗區7宗；單是這3宗已佔近半數新增個案；而九龍城、深水埗及沙田三區亦各佔5宗。
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8月16日新增確診個案居住大廈名單：
南區(3)
- 香港仔石排灣邨碧朗樓——62男，無病徵本地關連個案，第4416宗
- 鴨脷洲利東邨東昌樓——55男，8月13日發病，第4436宗
- 鴨脷洲仁正大廈——62男，8月14日發病，第4460宗
東區(4)
- 北角凱英大廈——32男，8月10日發病，第4427宗
- 筲箕灣愛東邨愛澤樓——27女，8月12日發病，第4437宗
- 柴灣曉翠苑雅翠閣——38男，無病徵本地關連個案，第4470宗
- 柴灣富欣花園5座——53女，無病徵本地個案，第4475宗
觀塘(1)
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓——56男，8月15日發病，第4410宗
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黃大仙(3)
- 慈雲山慈康邨康健樓——32男，8月10日發病，第4428宗
- 牛池灣彩雲邨白鳳樓——49男，8月12日發病，第4458宗
- 鑽石山鳳德邨硃鳳樓——28女，無病徵本地關連個案，第4471宗
九龍城(5)
- 土瓜灣美善同道99號——73男，8月10日發病，第4419宗
- 紅磡家維邨家禮樓——51男，8月4日發病，第4425宗
- 紅磡黃埔花園9期百合苑8座——56女，無病徵本地關連個案，第4469宗
- 九龍城Oasis Kai Tak5座——32女，8月13日發病，第4473宗
- 九龍城Oasis Kai Tak5座——64女，無病徵本地關連個案，第4477宗
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油尖旺(2)
- 旺角鴻禧大廈——3個月男，無病徵本地關連個案，第4478宗
- 旺角翠園大樓1期——45女，8月14日發病，第4481宗
深水埗(5)
- 長沙灣長沙灣邨長泰樓——48男，無病徵本地關連個案，第4409宗
- 長沙灣永隆街1號——54男，無病徵本地關連個案，第4442宗
- 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——58男，8月14日發病，第4474宗
- 深水埗普陞閣——46女，8月9日發病，第4476宗
- 深水埗金輝樓——55男，8月12日發病，第4479宗
西貢(1)
- 清水灣坑口永隆路海嵐居——62男，無病徵本地關連個案，第4468宗
沙田(5)
- 沙田碩門邨豐碩樓——28男，8月12日發病，第4411宗
- 大圍金獅花園1期金康閣——51女，8月9日發病，第4429宗
- 沙田富豪花園雅仕閣——31女，8月14日發病，第4435宗
- 沙田桂地新村——19女，8月12日發病，第4447宗
- 大圍新翠邨新芳樓——72女，8月11日發病，第4449宗
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大埔(3)
- 大埔太和邨新和樓——69男，8月12日發病，第4424宗
- 大埔富善邨善翠樓——82男，7月31日發病，第4438宗
- 大埔富善邨善翠樓——73女，無病徵本地關連個案，第4439宗
北區(2)
- 上水河上鄉——62男，8月9日發病，第4422宗
- 上水河上鄉——64女，8月10日發病，第4423宗
元朗(7)
- 元朗朗屏邨賀屏樓——39女，8月8日發病，第4426宗
- 元朗好順泰大廈A座——82男，8月13日發病，第4432宗
- 元朗朗屏邨賀屏樓——70男，8月13日發病，第4433宗
- 元朗良材大樓C座——41男，8月12日發病，第4434宗
- 元朗朗景臺2座——60男，無病徵本地關連個案，第4453宗
- 天水圍天恒邨恒卓樓——62男，無病徵本地關連個案，第4456宗
- 元朗屏會街19號幸福樓——30男，8月5日發病，第4472宗
屯門(17)
- 屯門田景邨田裕樓——32男，8月13日發病，第4412宗
- 屯門田景邨田裕樓——2女，8月12日發病，第4430宗
- 屯門田景邨田裕樓——4女，8月13日發病，第4431宗
- 屯門兆麟苑詠麟閣——58男，8月13日發病，第4417宗
- 屯門悅湖山莊12座——44男，8月10日發病，第4421宗
- 屯門龍門居11座——63男，8月4日發病，第4440宗
- 屯門海翠花園3座——57男，8月8日發病，第4441宗
- 屯門良景邨良偉樓——64男，無病徵本地關連個案，第4446宗
- 屯門大興花園2期1座——48女，8月11日發病，第4448宗
- 屯門湖景邨湖月樓——62男，無病徵本地關連個案，第4451宗
- 屯門欣田邨綠田樓——39男，8月12日發病，第4452宗
- 屯門三聖邨進漁樓——53男，8月13日發病，第4455宗
- 屯門良景邨良俊樓——62男，無病徵本地關連個案，第4459宗
- 屯門寶田邨2座——54男，8月14日發病，第4461宗
- 屯門湖景邨湖月樓——53男，8月14日發病，第4462宗
- 屯門豐連2座——36女，8月10日發病，第4467宗
- 屯門海翠花園2座——57男，無病徵本地關連個案，第4480宗
荃灣(1)
- 荃灣樂悠居——64男，8月5日發病，第4413宗
葵青(10)
- 葵涌貨櫃碼頭——44男，8月15日發病，第4414宗
- 葵涌貨櫃碼頭——45男，無病徵本地關連個案，第4418宗
- 葵涌貨櫃碼頭——45男，8月14日發病，第4420宗
- 葵涌貨櫃碼頭——55男，無病徵本地關連個案，第4443宗
- 葵涌貨櫃碼頭——63男，無病徵本地關連個案，第4444宗
- 葵涌貨櫃碼頭——58男，8月11日發病，第4445宗
- 青衣青逸酒店 ；葵涌貨櫃碼頭——50男，無病徵本地關連個案，第4454宗
- 葵涌葵盛西邨6座——64男，8月13日發病，第4450宗
- 葵涌祖堯邨啟謙樓——65男，8月14日發病，第4457宗
- 葵涌金恆樓——37男，8月14日發病，第4463宗
離島(1)
- 長洲柏利邨——52男，無病徵本地關連個案，第4415宗
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責任編輯 李志強