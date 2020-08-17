【新冠肺炎】8月16日新增74宗確診新界西佔半　啟德Oasis Kai Tak紅磡黃埔花園上榜(一文看清新增確診者大廈名單)

▲ 本港8月16日新增70宗本地確診個案。曾耀輝攝。

本港8月16日新增74宗新冠肺炎確診個案，70宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增確診者居住大廈名單，啟德新盤Oasis Kai Tak、紅磡黃埔花園、大圍金獅花園、沙田富豪花園、屯門悅湖山莊、龍門居、海翠花園及荃灣樂悠居均上榜。

新界西新增確診個案大爆發，屯門區一日新增17宗確診最多，其次是葵青區10宗、元朗區7宗；單是這3宗已佔近半數新增個案；而九龍城、深水埗及沙田三區亦各佔5宗。

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8月16日新增確診個案居住大廈名單：

南區(3)

香港仔石排灣邨碧朗樓——62男，無病徵本地關連個案，第4416宗

鴨脷洲利東邨東昌樓——55男，8月13日發病，第4436宗

鴨脷洲仁正大廈——62男，8月14日發病，第4460宗

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東區(4)

北角凱英大廈——32男，8月10日發病，第4427宗

筲箕灣愛東邨愛澤樓——27女，8月12日發病，第4437宗

柴灣曉翠苑雅翠閣——38男，無病徵本地關連個案，第4470宗

柴灣富欣花園5座——53女，無病徵本地個案，第4475宗

觀塘(1)

秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓——56男，8月15日發病，第4410宗

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黃大仙(3)

慈雲山慈康邨康健樓——32男，8月10日發病，第4428宗

牛池灣彩雲邨白鳳樓——49男，8月12日發病，第4458宗

鑽石山鳳德邨硃鳳樓——28女，無病徵本地關連個案，第4471宗

九龍城(5)

土瓜灣美善同道99號——73男，8月10日發病，第4419宗

紅磡家維邨家禮樓——51男，8月4日發病，第4425宗

紅磡黃埔花園9期百合苑8座——56女，無病徵本地關連個案，第4469宗

九龍城Oasis Kai Tak5座——32女，8月13日發病，第4473宗

九龍城Oasis Kai Tak5座——64女，無病徵本地關連個案，第4477宗

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油尖旺(2)

旺角鴻禧大廈——3個月男，無病徵本地關連個案，第4478宗

旺角翠園大樓1期——45女，8月14日發病，第4481宗

深水埗(5)

長沙灣長沙灣邨長泰樓——48男，無病徵本地關連個案，第4409宗

長沙灣永隆街1號——54男，無病徵本地關連個案，第4442宗

長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——58男，8月14日發病，第4474宗

深水埗普陞閣——46女，8月9日發病，第4476宗

深水埗金輝樓——55男，8月12日發病，第4479宗

西貢(1)

清水灣坑口永隆路海嵐居——62男，無病徵本地關連個案，第4468宗

沙田(5)

沙田碩門邨豐碩樓——28男，8月12日發病，第4411宗

大圍金獅花園1期金康閣——51女，8月9日發病，第4429宗

沙田富豪花園雅仕閣——31女，8月14日發病，第4435宗

沙田桂地新村——19女，8月12日發病，第4447宗

大圍新翠邨新芳樓——72女，8月11日發病，第4449宗

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大埔(3)

大埔太和邨新和樓——69男，8月12日發病，第4424宗

大埔富善邨善翠樓——82男，7月31日發病，第4438宗

大埔富善邨善翠樓——73女，無病徵本地關連個案，第4439宗

北區(2)

上水河上鄉——62男，8月9日發病，第4422宗

上水河上鄉——64女，8月10日發病，第4423宗

元朗(7)

元朗朗屏邨賀屏樓——39女，8月8日發病，第4426宗

元朗好順泰大廈A座——82男，8月13日發病，第4432宗

元朗朗屏邨賀屏樓——70男，8月13日發病，第4433宗

元朗良材大樓C座——41男，8月12日發病，第4434宗

元朗朗景臺2座——60男，無病徵本地關連個案，第4453宗

天水圍天恒邨恒卓樓——62男，無病徵本地關連個案，第4456宗

元朗屏會街19號幸福樓——30男，8月5日發病，第4472宗

屯門(17)

屯門田景邨田裕樓——32男，8月13日發病，第4412宗

屯門田景邨田裕樓——2女，8月12日發病，第4430宗

屯門田景邨田裕樓——4女，8月13日發病，第4431宗

屯門兆麟苑詠麟閣——58男，8月13日發病，第4417宗

屯門悅湖山莊12座——44男，8月10日發病，第4421宗

屯門龍門居11座——63男，8月4日發病，第4440宗

屯門海翠花園3座——57男，8月8日發病，第4441宗

屯門良景邨良偉樓——64男，無病徵本地關連個案，第4446宗

屯門大興花園2期1座——48女，8月11日發病，第4448宗

屯門湖景邨湖月樓——62男，無病徵本地關連個案，第4451宗

屯門欣田邨綠田樓——39男，8月12日發病，第4452宗

屯門三聖邨進漁樓——53男，8月13日發病，第4455宗

屯門良景邨良俊樓——62男，無病徵本地關連個案，第4459宗

屯門寶田邨2座——54男，8月14日發病，第4461宗

屯門湖景邨湖月樓——53男，8月14日發病，第4462宗

屯門豐連2座——36女，8月10日發病，第4467宗

屯門海翠花園2座——57男，無病徵本地關連個案，第4480宗

荃灣(1)

荃灣樂悠居——64男，8月5日發病，第4413宗

葵青(10)

葵涌貨櫃碼頭——44男，8月15日發病，第4414宗

葵涌貨櫃碼頭——45男，無病徵本地關連個案，第4418宗

葵涌貨櫃碼頭——45男，8月14日發病，第4420宗

葵涌貨櫃碼頭——55男，無病徵本地關連個案，第4443宗

葵涌貨櫃碼頭——63男，無病徵本地關連個案，第4444宗

葵涌貨櫃碼頭——58男，8月11日發病，第4445宗

青衣青逸酒店 ；葵涌貨櫃碼頭——50男，無病徵本地關連個案，第4454宗

葵涌葵盛西邨6座——64男，8月13日發病，第4450宗

葵涌祖堯邨啟謙樓——65男，8月14日發病，第4457宗

葵涌金恆樓——37男，8月14日發病，第4463宗

離島(1)

長洲柏利邨——52男，無病徵本地關連個案，第4415宗

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責任編輯 李志強