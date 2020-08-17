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【新冠肺炎】8月16日新增74宗確診新界西佔半　啟德Oasis Kai Tak紅磡黃埔花園上榜(一文看清新增確診者大廈名單)

社會 02:02 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港8月16日新增70宗本地確診個案。曾耀輝攝。

本港8月16日新增74宗新冠肺炎確診個案，70宗為本地感染病例。衞生防護中心公布新增確診者居住大廈名單，啟德新盤Oasis Kai Tak、紅磡黃埔花園、大圍金獅花園、沙田富豪花園、屯門悅湖山莊、龍門居、海翠花園及荃灣樂悠居均上榜。

新界西新增確診個案大爆發，屯門區一日新增17宗確診最多，其次是葵青區10宗、元朗區7宗；單是這3宗已佔近半數新增個案；而九龍城、深水埗及沙田三區亦各佔5宗。

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8月16日新增確診個案居住大廈名單：

南區(3)

  • 香港仔石排灣邨碧朗樓——62男，無病徵本地關連個案，第4416宗
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓——55男，8月13日發病，第4436宗
  • 鴨脷洲仁正大廈——62男，8月14日發病，第4460宗

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東區(4)

  • 北角凱英大廈——32男，8月10日發病，第4427宗
  • 筲箕灣愛東邨愛澤樓——27女，8月12日發病，第4437宗
  • 柴灣曉翠苑雅翠閣——38男，無病徵本地關連個案，第4470宗
  • 柴灣富欣花園5座——53女，無病徵本地個案，第4475宗

觀塘(1)

  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓——56男，8月15日發病，第4410宗

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黃大仙(3)

  • 慈雲山慈康邨康健樓——32男，8月10日發病，第4428宗
  • 牛池灣彩雲邨白鳳樓——49男，8月12日發病，第4458宗
  • 鑽石山鳳德邨硃鳳樓——28女，無病徵本地關連個案，第4471宗

九龍城(5)

  • 土瓜灣美善同道99號——73男，8月10日發病，第4419宗
  • 紅磡家維邨家禮樓——51男，8月4日發病，第4425宗
  • 紅磡黃埔花園9期百合苑8座——56女，無病徵本地關連個案，第4469宗
  • 九龍城Oasis Kai Tak5座——32女，8月13日發病，第4473宗
  • 九龍城Oasis Kai Tak5座——64女，無病徵本地關連個案，第4477宗

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭宏記港務再多33人確診　不少為無病徵個案

油尖旺(2)

  • 旺角鴻禧大廈——3個月男，無病徵本地關連個案，第4478宗
  • 旺角翠園大樓1期——45女，8月14日發病，第4481宗

深水埗(5)

  • 長沙灣長沙灣邨長泰樓——48男，無病徵本地關連個案，第4409宗
  • 長沙灣永隆街1號——54男，無病徵本地關連個案，第4442宗
  • 長沙灣蘇屋邨劍蘭樓——58男，8月14日發病，第4474宗
  • 深水埗普陞閣——46女，8月9日發病，第4476宗
  • 深水埗金輝樓——55男，8月12日發病，第4479宗

西貢(1)

  • 清水灣坑口永隆路海嵐居——62男，無病徵本地關連個案，第4468宗

沙田(5)

  • 沙田碩門邨豐碩樓——28男，8月12日發病，第4411宗
  • 大圍金獅花園1期金康閣——51女，8月9日發病，第4429宗
  • 沙田富豪花園雅仕閣——31女，8月14日發病，第4435宗
  • 沙田桂地新村——19女，8月12日發病，第4447宗
  • 大圍新翠邨新芳樓——72女，8月11日發病，第4449宗

【新冠肺炎】消息指全民檢測料最快本月24日推行　港府邀醫護協助時薪300至800元

大埔(3)

  • 大埔太和邨新和樓——69男，8月12日發病，第4424宗
  • 大埔富善邨善翠樓——82男，7月31日發病，第4438宗
  • 大埔富善邨善翠樓——73女，無病徵本地關連個案，第4439宗

北區(2)

  • 上水河上鄉——62男，8月9日發病，第4422宗
  • 上水河上鄉——64女，8月10日發病，第4423宗

元朗(7)

  • 元朗朗屏邨賀屏樓——39女，8月8日發病，第4426宗
  • 元朗好順泰大廈A座——82男，8月13日發病，第4432宗
  • 元朗朗屏邨賀屏樓——70男，8月13日發病，第4433宗
  • 元朗良材大樓C座——41男，8月12日發病，第4434宗
  • 元朗朗景臺2座——60男，無病徵本地關連個案，第4453宗
  • 天水圍天恒邨恒卓樓——62男，無病徵本地關連個案，第4456宗
  • 元朗屏會街19號幸福樓——30男，8月5日發病，第4472宗

屯門(17)

  • 屯門田景邨田裕樓——32男，8月13日發病，第4412宗
  • 屯門田景邨田裕樓——2女，8月12日發病，第4430宗
  • 屯門田景邨田裕樓——4女，8月13日發病，第4431宗
  • 屯門兆麟苑詠麟閣——58男，8月13日發病，第4417宗
  • 屯門悅湖山莊12座——44男，8月10日發病，第4421宗
  • 屯門龍門居11座——63男，8月4日發病，第4440宗
  • 屯門海翠花園3座——57男，8月8日發病，第4441宗
  • 屯門良景邨良偉樓——64男，無病徵本地關連個案，第4446宗
  • 屯門大興花園2期1座——48女，8月11日發病，第4448宗
  • 屯門湖景邨湖月樓——62男，無病徵本地關連個案，第4451宗
  • 屯門欣田邨綠田樓——39男，8月12日發病，第4452宗
  • 屯門三聖邨進漁樓——53男，8月13日發病，第4455宗
  • 屯門良景邨良俊樓——62男，無病徵本地關連個案，第4459宗
  • 屯門寶田邨2座——54男，8月14日發病，第4461宗
  • 屯門湖景邨湖月樓——53男，8月14日發病，第4462宗
  • 屯門豐連2座——36女，8月10日發病，第4467宗
  • 屯門海翠花園2座——57男，無病徵本地關連個案，第4480宗

荃灣(1)

  • 荃灣樂悠居——64男，8月5日發病，第4413宗

葵青(10)

  • 葵涌貨櫃碼頭——44男，8月15日發病，第4414宗
  • 葵涌貨櫃碼頭——45男，無病徵本地關連個案，第4418宗
  • 葵涌貨櫃碼頭——45男，8月14日發病，第4420宗
  • 葵涌貨櫃碼頭——55男，無病徵本地關連個案，第4443宗
  • 葵涌貨櫃碼頭——63男，無病徵本地關連個案，第4444宗
  • 葵涌貨櫃碼頭——58男，8月11日發病，第4445宗
  • 青衣青逸酒店 ；葵涌貨櫃碼頭——50男，無病徵本地關連個案，第4454宗
  • 葵涌葵盛西邨6座——64男，8月13日發病，第4450宗
  • 葵涌祖堯邨啟謙樓——65男，8月14日發病，第4457宗
  • 葵涌金恆樓——37男，8月14日發病，第4463宗

離島(1)

  • 長洲柏利邨——52男，無病徵本地關連個案，第4415宗

【新冠肺炎】醫管局指再多2名病人因疫離世　累計69宗死亡個案

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責任編輯　李志強

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