【網上電腦節】筍價買無線耳機最後4天限量掃平貨　在家工作開會聽歌絕密私人空間【內附連結】

▲ Pioneer SE-E9TW 真無線運動耳機，原價999元，優惠價558元。（官網圖片）

網上電腦節已經進行得如火如荼，本星期尚餘4天，8月20日便結束，大家要以超筍價買靚影音組合或配件，就要快快上網看看了。留家抗疫或在家工作，少不免煲劇、聽音樂、外出做運動強健體魄，一副靚音色的無線耳機，絕對可以為你締造不一樣的私人空間。POMA Shop為這次網上電腦節，精選了幾款耳機，數量有限，給大家優惠，就算居家抗疫，都可以係屋企聽歌休閒下；在家工作開會或上課時也可有好聲同支援通訊功能嘅耳機，聽人聲都清晰啲。要保持社交距離時，同親友視像通話時更暢所欲言，因為把聲都好聽啲。

Pioneer SE-E9TW 真無線運動耳機

6mm稀土磁鐵單元，支援藍牙5.0及AAC解碼。「Ear Direct Mount」結構配備傾斜置放之單元及導管；「環境聲音感知耳塞」，讓你能夠與外界保持聯繫。1.5小時充電可使用上5小時，連同充電座3次充電，耳機總使用時間為20小時，快速充電為15分鐘可用上1小時，IPX5及IPX7級別防水，備有多功能按鈕（播放／暫停，前進／後退，呼叫接受/結束/拒絕，環境感知模式等），3對各為S／M／L尺寸的固定耳翼，USB Type-C充電。

原價$999 優惠價$558

▲ 日系 C7 Wireless 結合8mm 釹磁鐵帶來的高動態表現，備有通訊功能，又可輕易以NFC配對手機。

Pioneer SE-C7BT 藍牙無線通訊耳機（3色）

日系 C7 Wireless 結合8mm 釹磁鐵帶來的高動態表現，備有通訊功能，又可輕易以NFC配對手機。柔軟的矽質掛頸線材切合人體工學，增加佩戴感。備有三控鍵，調校音量、接聽來電等也很方便。耳機外殼、線材、通訊組件用上統一的色彩。備有香檳金、初雪白及黑色，再配鋁金屬外殼，更顯貴氣。

原價$369 優惠價HK$159

▲ 支援Qualcomm® aptX™ HD 高解析音樂播放，兼容Andriod 智能手機或數碼音樂播放器。（官網圖片）

Pioneer SE-C7BTSE 無線藍牙耳機（aptX HD黑金別注版）

支援Qualcomm® aptX™ HD 高解析音樂播放（兼容Andriod 智能手機或數碼音樂播放器），鋁金屬外殼減低共振，令音色更清晰。8mm釹磁鐵動圈單元，無線技術支援AAC編碼來傳輸高格式音檔，適用於iPhone。

原價$499 優惠價$299

▲ 6色糖果系通訊入耳式耳機，原價129元，艷麗的胭脂紅以超筍價69元發售。（官網圖片）

Pioneer SE-C3T 日系通訊入耳式耳機（6色）

6色糖果系通訊入耳式耳機，鋁外殼設計，有助減低共振，內置10mm動圈單元，大單元推動廣闊的動態表現

耳機外殼、線材、耳膠以同一色彩設計。機身輕巧，配戴舒適，適合外出使用。附送4款不同大小的矽質耳膠，備有一按鍵的通訊設計。

原價$129 優惠價$69（胭脂紅）

▲ 英國音響品牌 MISSION 首款全無線藍牙耳機，原價799元，優惠價599元。（官網圖片）

Mission GO-X1 英倫真無線耳機（鋼鐵黑）

英國音響品牌 MISSION 首款全無線藍牙耳機，5+90小時超強續航力，獨有英倫音色，真無線技術，藍牙 5.0規格。IPX5防水認證，GO-X1耳機具有防濕防汗，非常適合作運動。GO-X1耳機提供兩聲道（雙耳）免提通話功能以及智能降噪技術，只需觸摸GO-X1的觸感外殼，就可激活播放／暫停、跳播、音量控制和接聽來電等功能。耳機提供長達5小時的音樂播放間，充滿電的便攜盒還可以為耳機提供最多18次充電，可供播放共90小時。

原價$799 優惠價$599

除多款耳機外，有2款陳列品亦值得看看，包括：

Onkyo A-9110 合併立體聲擴音機（一年原廠保養） ，原價$2,780 開倉價$1,688。

▲ 僅有1部的Onkyo A-9110為陳列品，產品曾作展示，外觀有瑕疵，或配件不齊全，已經過總代理測試，產品功能正常，並設有12個月原廠保養。（官網圖片）

Mission LX-C 中置喇叭（黑木色） ，原價$1,980 開倉價$990。

▲ 僅有1件的Mission LX-C為陳列品，產品曾作展示，外觀有瑕疵，無盒，或配件不齊全，已經過總代理測試，產品功能正常，並設有6個月原廠保養。（官網圖片）

POMA 陳列室及專業試音室

查詢及預約試聽：2429 8148或網上預約

地址：尖沙咀梳士巴利道 3 號星光行 10 樓 1033 室

記者：Elenor