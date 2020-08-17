【新冠肺炎】新增11間食肆曾有確診人士到訪　包括葵涌廣場大家樂、荔景邨嘉年華酒家

▲ 新增11間食肆曾有確診人士到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，昨日（16日）新增74宗確診個案，其中4宗輸入個案，其餘70宗為本地感染病例，是連續14日錄得雙位數確診數字。

衞生防護中心昨晚更新確診患者最新行蹤，再有11間曾有確診者到訪，名單如下：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

小西灣廣場翠河餐廳（8月15日）#4475

九龍

紅磡蕪湖街78號平記咖啡冰室（8月15日）#4425

黃大仙新光中心廣東燒味（8月15日）#4419

九龍城家維邨家廉樓麥當勞（8月15日）#4345

深水埗青山道150號森記牛雜粉麵（8月11日）#4263

觀塘曉麗苑商場榮發風味美食餐廳（8月11日）#4186

藍田啟田商場海港酒家（8月8日）#4200

新界

荔景邨嘉年華酒家（8月14日）#4460

葵涌廣場大家樂（8月14日）#3871, 4416

元朗鴻運中心名門讌客（8月12日）#4432

美孚恆柏街6號正點心（8月9日）#4257

一文看清新增確診者大廈名單：【新冠肺炎】8月16日新增74宗確診新界西佔半 啟德Oasis Kai Tak紅磡黃埔花園上榜

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責任編輯：徐穎彤