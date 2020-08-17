【我要做業主】陸浩明後悔「落錯車」追不上香港樓價　轉海外投資大阪置業收租

▲ 陸浩明7年前放盤帳面賺3成，卻後悔「落錯車」追不上樓價。

TVB節目《我要做業主》於昨晚（8月16日）播出的第4集，請來陸浩明（6號）分享他的「落錯車」故事。6號早在10年前上車購入位於深井的500多呎單位，後來因為轉入TVB而決定搬到將軍澳，雖然賣掉物業帳面賺了3成，但卻因為未再物色到適合的單位以及追不上樓價，再未能再圓業主夢。

話說現年41歲的6號，於2010年以275萬於深井購入一個約500呎單位，結束他維期10年的租樓生涯：「當時業主還願意減價5萬，加上其餘約30多萬的律師費等等的手續費，對於當年工作了一段時間，戶口有5、60萬現金的我來說，還覺得可以。當年月供約8000元，覺得與其付租金，不如自己供樓。」

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▲ 6號於最新一集《我要做業主》擔任嘉賓。（TVB發相）

陸浩明與陳豪做鄰居

6號更笑言在深井的屋苑內，還見到「未來同事」陳豪，笑言大家都知對方購入的物業都很不錯。

怎料約2、3年後，6號轉職到位於將軍澳的TVB工作，決定把遠在深井的物業出售：「當時帳面賺了6位數字，我拿了30萬出來，最後賺了6、70萬，原來持樓2、3年已可以賺到這個價錢，不如先把它賣了再算。」

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▲ 主持胡諾言著6號向肥媽取「買樓經」。（instagram圖片）

陸浩明投資日本樓

初轉到新公司擔心前路茫茫，性格又較為踏實的6號覺得手持多點現金較在安全感，於是決定在將軍澳區租樓，然而一直也未有再遇到心儀的樓盤，同時樓價亦一直飆升：「很有趣，在高位放售後，你會期待在低位再買入。個個都想做樓神，高沽低買，是無可能的！」

有感在香港距離上車夢越來越遠，陸浩明遇上在日本大阪置業的機會，花費約7、80萬港幣，一筆過買下兩層高約500呎的複式單位，每年約在5、6厘回報，物業投資來說是很不錯的回報。

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▲ 6號與陳詩欣拍拖8年，經常放閃。（instagram圖片）

與27歲女友陳詩欣拍拖8年，感情穩定，一直有成家打算的6號，近年亦有在香港繼續物色樓盤。

雖然最終夢想是買入一棟獨立屋與家人一同「歎世界」，不過面對香港一直上升的樓市，6號希望先購入一間兩房單位作投資：「以放租來抵抗市道通漲，始終租住單位較購買的成本低，放租後再用數萬月租住大單位，同樣也可以享受。」

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