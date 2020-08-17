【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢

▲ 媽媽教兒子努力讀書，將來賺很多錢才能坐名車。

小朋友猶如一張白紙，父母的言教和身教，對孩子建立價值觀有莫大影響。近日有媽媽在社交媒體發文，指年幼的兒子喜歡坐名車，媽媽就告訴他要努力讀書，否則將來只能坐巴士、小巴，令兒子誤以為坐小巴的人都是沒錢，引發網民紛紛批評媽媽的教導。

Facebook專頁「生仔要考牌系列」近日轉載一名媽媽的帖文，該媽媽表示，年幼的兒子告訴她，自己喜歡坐寶馬（BMW）和平治（Benz）名車，媽媽於是鼓勵他要努力讀書，將來可以賺很多錢，就可以想買自己想要的車，否則就只能坐巴士、小巴。

不料她日前帶兒子經過小巴站，見到剛埋站坐滿人的小巴，兒子竟大聲地叫喊，

媽媽，佢地無錢錢所以要搭小巴......

媽媽受批評反指網民曲解

媽媽表示，自己只能扮作聽不到，趕快帶兒子離開。媽媽的帖文引起不少網民批評，認為媽媽灌輸了錯誤的價值觀給兒子，又指，「阿爸阿媽講嘅野，細路仔會記得㗎」、「無家教仲要周圍同人講」、「如果覺得令個仔誤解咗，即時解釋清楚會好啲」。

後來，媽媽再發文回應，認為批評她的網民很無聊。她更解釋，向兒子說喜歡甚麼車就將來自己努力賺錢買，即不要指望父母幫他買，沒想到兒子誤解了無錢的人才搭小巴和巴士。

我當然教導返佢啦，兒子很乖、心地很好很善良，我教返佢佢就明！件事就係咁...然後就畀人擺去公審。

媽媽又指，自己經常搭地鐵轉小巴回家，認為網民曲解了她的意思，並在「食花生」，心地不好。

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責任編輯：王明芳