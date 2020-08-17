【Netflix劇集】《王冠》公布第5及6季戴妃選角　《TENET天能》澳洲藉女主角將演中年戴安娜

▲ 29歲的澳洲女星伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki），被選中在Netflix劇集《王冠》中飾中年戴妃。

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）團隊剛透過社交平台宣布覓得其第5和第6季劇的中年戴安娜，那就是29歲的澳洲女星伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）了。伊麗莎白迪碧琪是近年在荷里活急速冒升的澳洲女演員，也是基斯杜化路蘭(Christopher Nolan）即將推出的科幻大製作《TENET天能》（Tenet）中的女主角。

貌美而且非常高佻的伊麗莎白迪碧琪曾參演英劇《夜班經理》（Night Manager)、電影《大亨小傳》（The Great Gatsby）、《剋·寡婦》（Widows）及《特務型戰》（The Man from U.N.C.L.E.）等。將於月底推出的矚目電影《TENET天能》，她更擔任女主角。

▲ 伊麗莎白迪碧琪是基斯杜化路蘭科幻大製作《TENET天能》的女主角。

至於萬眾期待的《王冠》第4季，暫定於今年內推出，劇中的年輕版的戴安娜將由24歲英國新演員Emma Corrin飾演。

而伊麗莎白迪碧琪則會接捧在此劇最後兩季中飾演中年版的戴妃。

▲ 在《王冠》第3及第4季演英女王的奧利花高雯，也曾跟伊麗莎白迪碧琪合演2016年大受好評的英劇《夜班經理》。

伊麗莎白迪碧琪說：「戴安娜王妃的精神、她的說話及行動，長存在大家心中。能夠參演這個劇集系列，絕對是我的榮幸。我自從看了（《王冠》）首季的第一集後，便一直追看。」

雖然身高1.9米的伊麗莎白迪碧琪，比真實的戴妃（高1.78米）高得多，但外界對於此選角普遍反應正面。有網民在此劇的Instagram留言說：「只要不是由姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）來演便好了！」，因而獲得大量「讚好」認同。

事緣6月中，有電影公司宣布將於明年開拍戴安娜新傳記片《Spencer》，但由「吸血女」姬絲汀史釗活飾戴妃這個選角決定便大受爭議。

▲ 《哈利波特》系列的英資深女星Imelda Staunton將在第5及6季《王冠》演老年版伊利沙白二世。

已公布的《王冠》第5及6季卡士強勁，曾演《哈利波特》（Harry Potter）系列及《唐頓莊園》（Downton Abbey）電影版的64歲英資深女星Imelda Staunton將演老年版伊利沙白二世，另一著名英國女星Lesley Manville就演瑪嘉烈公主。

憑《教廷白煙》（The Two Popes）演天主教教宗聖方濟各獲提名奧斯卡影帝的73歲威爾斯男星尊尼芬派斯（Jonathan Pryce），就會演老年版的王夫菲臘親王。至於中年版的查理斯王子，其選角仍未公布。

▲ 《王冠》第3季的英女王、王夫及瑪嘉烈公主卡士組合，將會在第4季再續，但第5及6季將由全新一批演員接捧。

有消息指，這齣以英女王為中心的王室劇集，最後兩季將覆蓋1990年代至2000年代初的事件，戴安娜和查理斯96年離婚，以及97年戴安娜車禍逝世對王室帶來的震憾，將是劇情重點。

由於兩季的劇情時間框架所限，所以不會觸及有關哈里王子和梅根的故事。

記者：胡慧雯