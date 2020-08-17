【惜食先鋒】拒做大嘥鬼食隔離枱剩菜惹爭議　葉璇：有很多地方的人連飯都沒吃飽

▲ 拒做大嘥鬼食隔離枱剩菜惹爭議，葉璇：「正能量信息被傳播是好事！」

現年40歲、曾是TVB當家花旦的葉璇已主力在內地發展，近期開始兼任網上主播直播推銷產品。最近，葉璇被網民找出一段她於6月底在大陸網站Bilibili上載的短片，憶述她為了不浪費，而吃鄰桌剩食的過程，由此起爭議。

葉璇這段6月拍的短片名叫「吃别人桌上的剩菜不對」，可是內容與標題正正相反。

她在片中憶述說，某次在一間中高檔西餐廳食飯，可是她發現鄰桌客人結帳離開後，仍有很多餸菜未吃完：「尤其是他們的蔬菜、洋蔥，一點都沒有動。我雖然有點飽，但問店員可不可以吃他們的洋蔥。」

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▲ （微博圖片）

葉璇不想浪費食物

當時侍應聽到此要求後，想拿新的給她，可是葉璇拒絕好意，因為她我不是想那些洋蔥，只是看到食物完全沒動感覺很浪費。

她並說：「有很多地方的人連飯都沒吃飽，這樣浪費不好。」不過同枱食飯的朋友本來有點抗拒，最後卻也接受。

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葉璇回應網民爭議

但葉璇在片中最後也補充：「不是叫你去吃人家的東西，會有口水，我是一直觀察他們放在邊上。」葉璇珍惜食物行為更獲得餐廳老闆欣賞，請她們吃甜品。

不過，葉璇的惜食行為引網。有人認為她的行為值得表揚，可是亦有人指此舉衛生有問題，特別是現在疫情嚴重。

對於舊片被再留意葉璇，她回覆媒體稱：「正能量的信息被傳播是好事。」

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