【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】

▲ 消委會檢測77款薯片薯條，逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺。

薯片、薯條與蝦條是不少人喜愛的零食，消委會測試市面77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現9成樣本含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高，逾3成樣本的丙烯酰胺含量超出歐盟法規的基準水平。

是次測試涵蓋市面上67款預先包裝香脆零食樣本，包括29款薯片、薯條、13款蝦片及蝦條、12款粟米脆片及粟米條、7款蔬菜脆片、3款藜麥片、3款番薯及

甘薯類脆片；另外10款則是在快餐連鎖店熱門的非預先包裝即食薯條、薯格、薯餅樣本。

在29款預先包裝薯片及薯條樣本，全部檢出丙烯酰胺，含量由每公斤12微克至2,614微克，相差超過216倍，平均含量為每公斤644微克。其中9款（31%）的丙烯酰胺含量高於基準水平，含量最高的「Topvalu」Best Price Potato Chips Salt Flavor達每公斤2,614微克，比基準水平每公斤750微克，超出近2.5倍。

消委會同時測試10款購自餐廳、快餐店及小食店的非預先包裝即食薯條、 薯格及薯餅。各樣本的丙烯酰胺含量介乎每公斤38微克至964微克， 相差約24倍，其中3款樣本超出基準水平每公斤500微克，包括「Five Guys」Fries、「宜家家居」香脆薯格及「意粉屋」星星薯餅，而含量最高的「Five Guys」Fries達每公斤964微克，比基準水平高90%。

測試亦包括10款在快餐連鎖店熱門的非預先包裝即食薯條、薯格、薯餅樣本，3款樣本的丙烯酰胺含量超出相關歐盟法規基準水平，即食薯條制訂的基準水平每公斤500微克，分別是「Five Guys」Fries、「宜家家居」香脆薯格及「意粉屋」星星薯餅，其中含量最高的「宜家家居」達每公斤964微克，比基準水平高90%。

消委會指，另外7款蝦片及蝦條樣本檢出的丙烯酰胺含量介乎每公斤19微克至566微克，沒有超出每公斤750微克參考基準水平，而在是次測試預先包裝零食類別中，平均含量亦最低，但其含量也不容忽視。

丙烯酰胺是一種有廣泛工業用途的物質，被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」。一些食品檢出丙烯酰胺，是因為天然存在於食材、處於游離狀態的還原糖（例如葡萄糖和果糖）與一種名為天冬酰胺（asparagine）的氨基酸在高溫下發生化學反應而產生。例如，游離天冬酰胺含量較高的馬鈴薯，在製造薯片、薯條類產品時，經油炸、烤焗等高溫（高於120 °Ｃ）及少水份的程序，就會產生丙烯酰胺。

12款丙烯酰胺含量超標香脆零食

「Mackie's of Scotland」Potato Crisps Haggis & Cracked Black Pepper Flavour

「M&S」Sweet Chilli Hand Cooked Crisps

「Meadows」薯片-冬蔭功味

「Orion O!Karto」Potato Chips （Chili Chili flavor）

「Tohato」Spicy Potato Rings Garlic Onion Chicken

「Topvalu」 Best Price Potato Chips Salt Flavor

「Luke's」Organic White Truffle & Sea Salt Potato Chips

「威斯比」香辣味薯片

「日清湖池屋」激辣魔薯香辣味薯片

「Five Guys」Fries

「宜家家居」香脆薯格

「意粉屋」星星薯餅

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙