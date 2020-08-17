【酒店優惠】JW萬豪酒店推「80味環遊世界」住宿套餐 優惠價$2,280起房價連自助午餐
休閒 10:41 2020/08/17
暑假之際各酒店也推出種種優惠Package吸客。如JW萬豪酒店推出「80味環遊世界」嚐味度假旅程，除了下榻套房外，亦可品嚐環球美饌，為疫情中鬱悶的你度過減壓的一天。
「80味環遊世界」由酒店餐飲團隊設計，以世界各地的精選滋味為靈感，呈獻80個地區的食材或地道風味，當中的亮點食材如美國帶子、日本皇帝蟹腳、加拿大波士頓龍蝦、西班牙黑毛豬、挪威三文魚、意大利松露及澳洲蘆筍等。入住酒店期間，可於各具特色的酒店餐廳享一眾美食，包括JW咖啡室及The Lounge的豐富自助餐、萬豪金殿經典與創新交融的粵菜、Flint的烤製美食和結合現代與經典風格的菜式，或魚吧的新鮮魚類等。
JW嚐味度假旅程的優惠期由即日起至2020年9月30日，包括：
- -香港JW萬豪酒店住宿一晚
- 每天雙人自助早餐
- 可任選以下一款指定雙人餐飲選項（每晚每房＄2,280起）/ 以下兩款指定雙人餐飲選項（每晚每房＄2,880元起）
1. JW咖啡室自助午餐
2. The Lounge自助午餐（星期一至六適用）
3. 萬豪金殿精選套餐
4. 魚吧精選套餐
5. Flint精選套餐（星期一至五適用）
6. JW咖啡室自助晚餐（兩位須另加＄600元）
網上預訂在此。所有價目另設10% 服務費。須最少3天前預訂餐廳選擇。訂房及查詢可致電2810 8366 。
撰文︰馮柏偉