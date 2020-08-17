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【新冠肺炎】馬來西亞現變種新冠毒株 傳染力強10倍研發中疫苗或無效

健康 10:45 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馬來西亞現變種新冠毒株，傳染力強10倍研發中疫苗或無效。

新冠肺炎全球大流行，馬來西亞在2個感染群組的4名患者身上，發現傳染力強10倍的D614G變種毒株，有機會令目前正在研發中疫苗無法發揮效用。

綜合外媒體報道，馬來西亞衞生部總監諾希山日前在facebook發文，稱馬來西亞醫學研究院（IMR）初步檢測證實，在4名兩個分別來自吉打州及柔佛州的新冠肺炎患者上，發現有D614G變異病毒株，此病毒株是該國首次出現突變的變種毒株，傳播速度可較一般毒株快10倍。

諾希山表示，發現的4例D614G變異病毒株需要進一步核實，而兩個群組及國內疫情都已受控，但目前境內已有D614G變異病毒株，且傳播速度較快，意味更容易出現「超級傳播者」。

【日本疫情】日本現變種新冠病毒單日增1568宗確診　6月起以東京為中心擴散至全國

他又稱，因現有的疫苗研究沒包括這變種病毒株，這會導致正在研發中的疫苗可能無法有效應對它。他呼籲民眾提高警惕，繼續戴口罩、維持社交距離，以及保持良好衛生習慣。

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責任編輯：羅嘉欣

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