【消委會】9款嬰兒配方奶粉含縮水甘油酯　食安中心：食物加工過程中產生的污染物

▲ 食物安全中心指出，嬰兒奶粉製作時會用上精煉油，因此有機會含有污染物。（iStock圖片）

消委會抽查了本港市面15款嬰兒配方奶粉樣本作檢測，有樣本被驗出加工污染物氯丙二醇（3-MCPD）及縮水甘油酯（GE），其中一款樣本的3-MCPD更超過「歐盟標準」，有機會影響健康。

食物安全中心在其facebook專頁發帖指出，GE、3-MCPD及氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）均為食物加工過程中產生的污染物，有機會在提煉植物油的過程中形成，因為嬰兒奶粉製作時會用上精煉油，所以都可能會含有這些污染物。

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歐盟標準為「參考值」非規管標準

而消委會參考的歐盟標準是「健康參考值」，即建議嬰兒每日攝取入3-MCPD和3-MCPDE的上限，並非就嬰兒配方奶粉所訂定的規管標準。事實上，食物法典委員會、歐盟、美國、加拿大、澳洲、新西蘭、新加坡等地，均沒有為上述污染物在嬰兒配方奶粉訂立規管標準。

而以聯合國糧農組織/世衞專家委員會的相關參考值來看，全部奶粉都沒有超標，因此父母毋須過分擔心，可以按奶粉建議食用份量安心給嬰兒吃。

食安中心又指，會繼續與業界保持緊密合作，留意食品法典委員會等國際組織以及其他地方當局就規管的最新發展。業界在製作食品時，應該參考食品法典委員會發出的實務守則，按「可合理達到最低水平」的原則，將食品中相關污染物減至最低。

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責任編輯：王明芳