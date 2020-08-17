  • 30°C
香港時間 : 2020817日 (一) 11:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉 9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】

社會 10:47 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消委會檢測發現9款奶粉包括「meiji」、「雪印」等品牌，更含具可致癌物縮水甘油脂。

初生寶寶健康成長是為人父母的心願，父母挑選嬰兒配方奶粉亦會小心。消委會檢測發現，全部樣本均檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），過量攝取或損害腎臟功能，當中有9款奶粉，包括「meiji」、「雪印」等品牌，更含具可致癌物縮水甘油脂。

消委會檢測的15款預先包裝嬰兒配方奶粉，售價介乎250元至539元，全部15樣本均檢出3-MCPD，檢出量每公斤介乎13至120微克。含量最高的是「BELLAMY'S ORGANIC」的「ORGANIC INFANT FORMULA」奶粉，每公斤奶粉含120微克，以一個月大、體重約4.3公斤重的嬰兒為例，長期每日飲用6餐奶，攝入的份量便會超出歐洲食物安全局的建議攝取量。

消委會亦發現，有9款奶粉樣本含具有基因毒性及致癌性的縮水甘油脂，含量由每公斤1.1微克至29微克，檢出值最高的樣本為「雪印敏兒初生嬰兒奶粉 Smart Baby INFANT FORMULA」，所有樣本均符合歐盟的上限規定。 9款名單如下：

  • 惠氏Wyeth S-26 Gold SMA
  • 惠氏Wyeth  illuma Infant Formula Milk Powder
  • 惠氏Wyeth  愛兒素大豆蛋白嬰兒配方奶粉 S-26 Gold Nursoy, Soy Protein Infant Formula Powder
  • Meiji Infant Formula
  • 雪印Snow Brand  思敏兒初生嬰兒奶粉
  • 雅培Abbott 雅培愛心美嬰兒豆奶配方 Similac Isomil soy infant formula
  • a2  Platinum Premium infant formula
  • 雀巢超級能恩嬰兒配方奶粉 Nan Pro Infant Formula Powder
  • 美贊臣安嬰兒初生嬰兒配方奶粉 Enfamil infant Formula

氯丙二醇（3-MCPD）屬污染物，根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）及歐洲食物安全局的報告，實驗動物長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎功能和影響雄性生殖系統。

消委會指，近年發現3-MCPD以氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）的形態，以及基因致癌物環氧丙醇（gylcidol）以縮水甘油酯（gylcidyl esters,GE）的形態存在於棕櫚油和嬰兒配方奶粉等食材上，均為植物油脂在高溫精煉時產生。研究亦顯示3-MCPDE及GE經腸道水解後，可分別釋出有毒的3-MCPD及環氧丙醇。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

奶粉 消委會

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
【食用安全】韓國檢測氣炸鍋高溫煮食釋出致癌物　煮2類食材易增致癌風險【附使用貼士】
16:06 2020/08/15
【食用安全】韓國檢測氣炸鍋高溫煮食釋出致癌物　煮2類食材易增致癌風險【附使用貼士】