【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】

▲ 消委會檢測發現9款奶粉包括「meiji」、「雪印」等品牌，更含具可致癌物縮水甘油脂。

初生寶寶健康成長是為人父母的心願，父母挑選嬰兒配方奶粉亦會小心。消委會檢測發現，全部樣本均檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），過量攝取或損害腎臟功能，當中有9款奶粉，包括「meiji」、「雪印」等品牌，更含具可致癌物縮水甘油脂。

消委會檢測的15款預先包裝嬰兒配方奶粉，售價介乎250元至539元，全部15樣本均檢出3-MCPD，檢出量每公斤介乎13至120微克。含量最高的是「BELLAMY'S ORGANIC」的「ORGANIC INFANT FORMULA」奶粉，每公斤奶粉含120微克，以一個月大、體重約4.3公斤重的嬰兒為例，長期每日飲用6餐奶，攝入的份量便會超出歐洲食物安全局的建議攝取量。

消委會亦發現，有9款奶粉樣本含具有基因毒性及致癌性的縮水甘油脂，含量由每公斤1.1微克至29微克，檢出值最高的樣本為「雪印敏兒初生嬰兒奶粉 Smart Baby INFANT FORMULA」，所有樣本均符合歐盟的上限規定。 9款名單如下：

惠氏Wyeth S-26 Gold SMA

惠氏Wyeth illuma Infant Formula Milk Powder

惠氏Wyeth 愛兒素大豆蛋白嬰兒配方奶粉 S-26 Gold Nursoy, Soy Protein Infant Formula Powder

Meiji Infant Formula

雪印Snow Brand 思敏兒初生嬰兒奶粉

雅培Abbott 雅培愛心美嬰兒豆奶配方 Similac Isomil soy infant formula

a2 Platinum Premium infant formula

雀巢超級能恩嬰兒配方奶粉 Nan Pro Infant Formula Powder

美贊臣安嬰兒初生嬰兒配方奶粉 Enfamil infant Formula

消委會總幹事黃鳳嫺稱，現時香港法例沒有規管嬰兒配方奶粉中含氯丙二醇、縮水甘油脂等物質的含量標準，認為政府有需要密切留意國際間的發展，適時檢討並考慮引入相關食物安全標準和規管安排，而父母亦要小心考慮是否繼續餵哺含有關物質的奶粉予嬰兒。

食安中心指，會繼續與業界保持緊密合作，留意食品法典委員會等國際組織以及其他地方當局就規管的最新發展。食安中心的詳細回應，即睇【下一頁】

消委會檢測了15款奶粉樣本，發現當中6款不含具可致癌物縮水甘油脂的奶粉，名單即睇【下一頁】

氯丙二醇（3-MCPD）屬污染物，根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）及歐洲食物安全局的報告，實驗動物長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎功能和影響雄性生殖系統。

消委會指，近年發現3-MCPD以氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）的形態，以及基因致癌物環氧丙醇（gylcidol）以縮水甘油酯（gylcidyl esters,GE）的形態存在於棕櫚油和嬰兒配方奶粉等食材上，均為植物油脂在高溫精煉時產生。研究亦顯示3-MCPDE及GE經腸道水解後，可分別釋出有毒的3-MCPD及環氧丙醇。

消委會的調查又發現，全部樣本均含微量的鉛，不過符合《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》，以及食物法典委員會標準的上限，有關含量應不會對嬰幼兒健康構成風險。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳曉瑩