【消委會】花約5000元購入按摩產品　使用一次後即致小腿紅腫

▲ 消委會公布3宗按摩產品的投訴。（消委會圖片）

都市人生活忙碌，身心疲累，不少人都會選擇於家中添置按摩椅，閒時「鬆一鬆」。消委會跟進三宗投訴個案中，有女士因使用護腿按摩器後小腿紅腫，亦有另一女士在購買按摩椅後於短時間出現故障需要維修。

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使用護腿按摩器致小腿紅腫

其中一宗投訴個案張女士於今年5月初購買一部護腿按摩器，價值近5000元。她在家中首次使用時，感到按摩器的力度有些過大及夾腳。她指，當時不以為意，惟事後竟發現小腿有一處地方明顯泛紅。

她翌日到其公司分店反映相關問題，惟對方則建議她先求醫，及後醫生診斷她的血管較為脆弱，因受壓下出現輕微皮下組織出血。張要求退貨退款，惟分店職員要求她直接致電與辦公室主管商討。其公司要求她提供腳部照片及醫生紙，惟等候近兩周仍無回音，張則要求消委會協助退款，經過消委會調停後，A公司最終在6月中旬上門收回產品，張亦獲全數退款。

按摩椅使用4個多月後即出現故障

另一投訴人陳小姐使用按摩椅4個多月便出現故障。陳小姐以28,300元在購買一款高級按摩椅，惟使用期間，多次發覺機器按摩臀部位置時力度很大，更出現雜聲，即要求有關人員上門檢查。

經檢查後發現按摩椅內部零件已「滑牙」，而左邊腳部按摩的腳踏有鬆脫情況，惟其公司否認質素有問題，反質疑是陳不當使用所致。陳小姐要求更換按摩椅，惟B公司重申不會換貨，而換腳枕布料亦要額外收費，經消委會調停後，陳接納維修方案。

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按摩椅主板零件停產導致無法維修

此外，另一投訴人李先生於2017年，以近4000元購買一張迷你按摩椅，惟於今年初發現背部按摩滾球無法上下移動，遂預約上門檢查，其間被收取檢查費250元，惟其公司師傅檢查發現是主板故障，惟該型號的主板經已停產，經維修後按摩椅順利啟動，惟一天後再次出現故障。

李認為零件已停產即要求消費者別無他選必須丟棄產品，又認為其公司若得知零件已停產，理應事前告知，他便毋須花錢檢查，遂要求其公司給予換貨優惠或退回檢查費但被拒，於是向消委會投訴。其公司向消委會解釋指，生產商已無相應零件，因此無法維修按摩椅，惟亦拒絕退回檢查費，只可安排李以同一價格另購指定按摩椅，惟李不接受，雙方最終無法達成和解。

消委會提醒市民宜親身體驗及比較產品性能

消委會提醒市民，電動按摩產品款式眾多，內置不同按摩程式，價格亦有平有貴，在決定購買前，應前往門市親身體驗及比較不同品牌的產品性能；且身體受力程度因人而異，市民應按自身需要、年紀及體型調節電動按摩產品的操作力度，若過程中如有不適應即時停用。

此外，消費者要留意保養年期及條款，並留意商戶提供免費保養維修的適用範圍及維修條件。一些消耗品例如座墊或布套，以及遙控器，可能並不受保，即使產品仍處於保養期，亦有機會要自費維修或更換。

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記者：郭詩詩