【我要做業主】感激爸爸犧牲買樓供海外升學　黃建東盼還家人安樂窩報親恩

昨晚(8月16日)播出的節目《我要做業主》,嘉賓黃建東分享他的「上車夢」。《我要做業主》內,黃建東表示自己與父母和弟弟同住在一個兩房的單位,黃家曾有一次機會能換三房兩廳的單位,卻因為黃建東一個請求而計劃有變,成為黃建東一個心結。

原來早在2000年,黃建東爸爸曾存有一筆錢打算換成三房兩廳的房子,同年黃建東追夢希望能到外國升學,於是爸爸便把首期儲蓄,改為黃建東到美國讀大學的學費及生活費。

所以黃建東一直努力工作,希望能夠置業,還父母一個三房兩廳。可是,無奈暫時感到人工難以追到樓價。

▲ 黃建東感激家人支持。(相片由受訪者提供。)

父母全力支持

《我要做業主》昨晚播出時,黃建東和家人一起看節目,他在個人社交平台表示收到很多鼓勵,寫道:

啱啱收到大家好多鼓勵同打氣嘅訊息,thank you so much!Yes, this is me and my family。雖然屋企係蝸居,但呢個家其實係好sweet好warm大家都好close。呢個要好多謝我阿爸阿媽一路好悉心經營呢個家,love u dad & mom!!! 😘❤️🙏🏼

話咁快又到阿豬嘅生日,我哋兩個都係獅子仔。作為一個榴槤控家庭,梗係要搵一個榴槤蛋糕俾佢。呢個時候,最緊要屋企齊齊整整,大家都身體健康、出入平安同埋抗疫成功。

我會繼續努力,希望早日送一個舒適嘅家俾屋企人~ 好多謝各位一直咁支持同愛錫我~ 大家一起加油!😘💖🙏🏼💪🏼