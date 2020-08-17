【我要做業主】感激爸爸犧牲買樓供海外升學　黃建東盼還家人安樂窩報親恩

▲ 《我要做業主》黃建東分享自己上車故事。

昨晚（8月16日）播出的節目《我要做業主》，嘉賓黃建東分享他的「上車夢」。《我要做業主》內，黃建東表示自己與父母和弟弟同住在一個兩房的單位，黃家曾有一次機會能換三房兩廳的單位，卻因為黃建東一個請求而計劃有變，成為黃建東一個心結。

原來早在2000年，黃建東爸爸曾存有一筆錢打算換成三房兩廳的房子，同年黃建東追夢希望能到外國升學，於是爸爸便把首期儲蓄，改為黃建東到美國讀大學的學費及生活費。

所以黃建東一直努力工作，希望能夠置業，還父母一個三房兩廳。可是，無奈暫時感到人工難以追到樓價。

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▲ 黃建東感激家人支持。（相片由受訪者提供。）

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父母全力支持

《我要做業主》昨晚播出時，黃建東和家人一起看節目，他在個人社交平台表示收到很多鼓勵，寫道：

啱啱收到大家好多鼓勵同打氣嘅訊息，thank you so much！Yes, this is me and my family。雖然屋企係蝸居，但呢個家其實係好sweet好warm大家都好close。呢個要好多謝我阿爸阿媽一路好悉心經營呢個家，love u dad & mom!!! 😘❤️🙏🏼 話咁快又到阿豬嘅生日，我哋兩個都係獅子仔。作為一個榴槤控家庭，梗係要搵一個榴槤蛋糕俾佢。呢個時候，最緊要屋企齊齊整整，大家都身體健康、出入平安同埋抗疫成功。 我會繼續努力，希望早日送一個舒適嘅家俾屋企人~ 好多謝各位一直咁支持同愛錫我~ 大家一起加油！😘💖🙏🏼💪🏼

▲ 黃建東與家人一起看節目播出。（取自黃建東IG）

他接受TOPick訪問表示：「爸爸媽媽看完都叫我加油，期待有這一天，就如我在節目中提及買一間三房兩廳的屋，他們都鼓勵我可以上車的話快點上。」

由於疫情關係，黃建東近日留在家中收捨，所以在節目中提及父親在廳沒空間的情況已改善：「我終於執屋了，因為太多東西，收拾後細佬覺得大了幾倍，我也有點過意不去。因為之前很多衣服用膠箱和紅白藍膠袋收藏，其本上我連鋼琴也碰不到，現在收拾後終於看到它，真的很開心。我細佬攤在地上，媽媽還可以玩呼啦圈。」

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記者：鄭嘉瑤