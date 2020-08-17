【整容上癮】62歲麥當娜生日夥25歲男友牙買加渡假　忠粉心痛整容上癮力勸娜姐：優雅地老去

▲ 麥當娜趁生日良辰推出電影《神奇女俠》主題曲賀壽，更與25歲新歡往牙買加渡假。

身為Queen of Pop的麥當娜（Madonna）昨天（8月16日）生日，除了和家人慶祝生日外，一向做各樣事情都精心部署的她，自然亦對準時機推出電影《神奇女俠》主題曲賀壽，不過，她生日上載於社交媒體的相片就獲得大量忠心粉絲投訴，希望現年62歲的她停止整容可以優雅地老去。

▲ 現年62歲的麥當娜大壽，忠心的粉絲在網上留言希望她不要繼續整容，可以優雅地老去。（IG圖片）

雖然曾患新冠肺炎，同時又自言接受治療讓軟骨再生的麥當娜，背後的她，工作其實從來都沒有停止過，上月就在Twitter公告天下與樂壇新小天后Dua Lipa合作推出名為《Levitating》的新曲（於上周六推出），而這一首歌正是即將上映的電影《神奇女俠》的主題曲。

▲ Madonna和女兒Lourdes Leon一起慶祝生日。（圖片Madonna ig）

此外，較早前適逢兒子Rocco上星期25歲生日，她又將自己當年25歲時，單人匹馬口袋裏只有35美元往紐約闖的圖片與兒子的相片互相對照，雖然Rocco和前夫居住於英國，但似乎娜姐仍然非常關心兒子的生活。

▲ 現年25歲的舞蹈員Ahlamalik Williams是娜姐的新男友。（圖片Madonna ig﹁

而今個星期輪到自己的大壽，她就飛往牙買加渡假，陪同的還有她女兒和25歲的舞蹈員新男友。人逢喜事精神爽的她更在房間清唱新歌《Levitating》造勢和拍照留念，不過，相片中一臉「膠樣」的娜姐，卻惹來大批忠心的粉絲力勸她停止整容。Fans們的留言如下：

你的整容手術愈來愈恐佈，自然美是最好的，但近年的你好像異形（alien）一樣，不要企圖擁有永遠的青春，生日快樂。（粉絲Chris Van Der Linde）

▲ 上星期娜姐為了祝兒子Rocco 25歲生日，上載自己25歲時在紐約拍攝的照片互相對照。（IG圖片）

OMG!我很懷念以前的麥當娜，請停止用botox，優雅地老去和保持自然美，我們不須要botox呢。（粉絲Marjorie Leon）

▲ 早前娜姐在Twitter公告天下和Dua Lipa合作主唱《神奇女俠》電影主題曲。（圖片Madonna twitter）

我喜歡你的音樂，我不知道你最近發生甚麼事，你已經不是我認識的娜姐，我不清楚你想整容後得出的是甚麼模樣，但顯然你要立即「炒」你的整容醫生，我雖然贊成整容手術可以改善歲月帶來的痕跡，但並不是完全改變你本身的容貌。（粉絲Michele Dion Martin）

Facebook網上留言群情洶湧，看來娜姐真是要聽聽忠粉的勸諫了。

記者：何偉雄