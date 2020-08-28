【Dyson直髮夾】戴口罩靠髮型與別不同 3款簡易返工髮型教推介【附編髮技巧】
現在無論上班或逛街，都要戴上口罩，有時侯不知如何扮靚，其實大家除了靠眼部妝容提神，在髮型上加一點心思，都可令整個造型更突出。TOPick以Dyson最近推出的Dyson Corrale™直髮造型器為大家示範3種簡易髮型，適合上班！
髮型1：空氣感捲髮
1. 首先把頭髮上下分開，再左右分開，共4部分。先夾底部的頭髮，再夾上面的頭髮。
2. 用直髮造型器由髮絲頂部夾到中間再向外捲兩捲，髮尾向外，然後慢慢拉出去。
3. 另一邊都是這樣夾髮，直到4部分頭髮都夾好。
4. 然後夾髮根，把頭頂的頭髮分幾小撮，把頭髮垂直，再用直髮夾夾實髮根位置，扯向左（頭髮的另一邊），然後扭向右，再放鬆直髮夾。
5. 留意只夾髮根便可，不用夾到尾。
夾髮根增強空氣感，如果遇上比較潮濕的日子，可以噴少許定型噴霧，讓髮型更持久。
髮型2：滴水低馬尾
1. 在捲髮的基礎上，束起3分2頭髮，留下3分1束低馬尾。
2. 頭髮用橡筋分好2部分，然後在耳朵上滴水位置抽出兩撮頭髮。
3. 在上部分橡筋上的頭髮挖一個洞，把已束好頭髮反起，穿過洞後再拉出來，再連同下部分的頭髮束在一起。
4. 用髮夾夾好兩側的滴水，拉到下巴位向外捲，再用手整理，便完成了。
髮型3：3手辮高馬尾
1. 同樣在捲髮的基礎上開始造型，首先在耳仔上取兩撮頭髮。
2. 每撮頭髮鬢三手辮。
3. 然後把餘下的頭髮束成高馬尾。
4. 把兩條三手辮拉去中間，放在馬尾上。
5. 把三手辮打交叉兜到馬尾下，再打交叉。
6. 把頂夾由下至上向交叉點，垂直插入，固定辮子。這個簡單得來又有點細緻位的髮型大功告成！
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責任編緝：王芷瑩