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【Dyson直髮夾】戴口罩靠髮型與別不同　3款簡易返工髮型教推介【附編髮技巧】

精明消費 12:17 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

誰說戴口罩不能扮靚？為大家推介3款簡易髮型，適合返工！

現在無論上班或逛街，都要戴上口罩，有時侯不知如何扮靚，其實大家除了靠眼部妝容提神，在髮型上加一點心思，都可令整個造型更突出。TOPick以Dyson最近推出的Dyson Corrale™直髮造型器為大家示範3種簡易髮型，適合上班！

即使天天戴口罩，但都可以改變髮型扮靚！（湛斯雅攝）

髮型1：空氣感捲髮

  • TOPick用Dyson Corrale™直髮造型器示範3種簡易返工髮型。（湛斯雅攝）
  • 一般髮質適合用185ºC的熱力。（湛斯雅攝）
  • 第一款髮型：空氣感捲髮（湛斯雅攝）
  • 把頭髮分4部分。（湛斯雅攝）
  • 用直髮造型器由髮絲頂部夾到中間再向外捲兩捲。（湛斯雅攝）
  • 用這直髮夾，頭髮不易跌出，減少重覆夾頭髮而對頭髮造成的熱傷害。（湛斯雅攝）
  • 夾髮根可增強空氣感。（湛斯雅攝）
  • 噴少許定型噴霧。（湛斯雅攝）
  • 夾這頭髮共用了約15分鐘。（湛斯雅攝）

1.　首先把頭髮上下分開，再左右分開，共4部分。先夾底部的頭髮，再夾上面的頭髮。

2.　用直髮造型器由髮絲頂部夾到中間再向外捲兩捲，髮尾向外，然後慢慢拉出去。

3.　另一邊都是這樣夾髮，直到4部分頭髮都夾好。

4.　然後夾髮根，把頭頂的頭髮分幾小撮，把頭髮垂直，再用直髮夾夾實髮根位置，扯向左（頭髮的另一邊），然後扭向右，再放鬆直髮夾。

5.　留意只夾髮根便可，不用夾到尾。

夾髮根增強空氣感，如果遇上比較潮濕的日子，可以噴少許定型噴霧，讓髮型更持久。

髮型2：滴水低馬尾　

  • 第二款髮型：滴水低馬尾（湛斯雅攝）
  • 束起3分2頭髮，留下3分1束低馬尾。（湛斯雅攝）
  • 在耳朵上滴水位置抽出兩撮頭髮。（湛斯雅攝）
  • 挖一個洞。（湛斯雅攝）
  • 連同下部分的頭髮束在一起。（湛斯雅攝）
  • 用直髮夾夾好兩側的滴水。（湛斯雅攝）
  • 初學者可能要反覆試夾幾次長滴水，才達到兩邊平衝的效果。（湛斯雅攝）
  • 第三款髮型：3手辮高馬尾（湛斯雅攝）

1.　在捲髮的基礎上，束起3分2頭髮，留下3分1束低馬尾。

2.　頭髮用橡筋分好2部分，然後在耳朵上滴水位置抽出兩撮頭髮。

3.　在上部分橡筋上的頭髮挖一個洞，把已束好頭髮反起，穿過洞後再拉出來，再連同下部分的頭髮束在一起。

4.　用髮夾夾好兩側的滴水，拉到下巴位向外捲，再用手整理，便完成了。

髮型3：3手辮高馬尾

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1.　同樣在捲髮的基礎上開始造型，首先在耳仔上取兩撮頭髮。

2.　每撮頭髮鬢三手辮。

3.　然後把餘下的頭髮束成高馬尾。

4.　把兩條三手辮拉去中間，放在馬尾上。

5.　把三手辮打交叉兜到馬尾下，再打交叉。

6.　把頂夾由下至上向交叉點，垂直插入，固定辮子。這個簡單得來又有點細緻位的髮型大功告成！

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責任編緝：王芷瑩

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