【消委會】母乳屬嬰兒最佳天然食物　衞生署建議嬰兒出生最初6個月全吃母乳

▲ 母乳是國際公認嬰兒的最佳營養來源，營養成分最能配合嬰兒生長和發育的需要。（經濟日報資料圖片）

母乳是嬰兒的天然食糧，更是嬰兒攝取水分、能量和營養素的最佳食物，為嬰兒和媽媽的健康帶來很多即時和長遠的好處。衞生署亦建議嬰兒出生最初6個月全吃母乳，約到6個月大逐漸添加固體食物，並繼續餵哺母乳至2歲或以上。

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消委會解釋，初生嬰兒的腸黏膜發育不完善，腸道菌群的屏障仍未建立，母乳尤其是初乳（分娩後首數天分泌的乳汁）的蛋白質以乳清蛋白為主，其氨基酸成分組合最貼近嬰兒的身體需要，而且初乳的蛋白質中富有免疫球蛋白及細胞因子，包括分泌型免疫球蛋白A（secretory Immunoglobulin A）、白細胞介素（interleukin）、乳鐵蛋白（lactoferrin）等，對初生嬰兒的免疫系統、腸道成熟和消化吸收都很有幫助。

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消委會續稱，初乳含有很多不同種類的低聚醣（oligosaccharides）益生元（prebiotics），可被腸道中的雙歧桿菌、乳酸桿菌等益生菌利用及分解，促進益生菌的生長，有利於嬰兒建立正常的腸道微生態環境，從而提高腸黏膜屏障的作用，有助於腸道免疫系統平衡發展，以預防過敏性疾病發生，另外亦有利於維他命K的合成。

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記者：陳曉瑩