【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉 6款沒有檢出基因致癌物
想初生寶寶茁壯、健康地成長，挑選合適的奶粉非常重要。消委會檢測了15款奶粉樣本，發現當中6款不含具可致癌物縮水甘油脂的奶粉，牛欄牌、Aptamil、喜寶Hipp及雅培等奶粉均上榜。
6款奶粉沒有檢出縮水甘油酯
消委會搜集15款預先包裝嬰兒配方奶粉樣本，發現9款奶粉樣本含具有基因毒性及致癌性的縮水甘油脂（GE），含量由每公斤1.1微克至29微克，檢出值最高的樣本為「雪印敏兒初生嬰兒奶粉 Smart Baby INFANT FORMULA」，但所有樣本均符合歐盟的上限規定。
根據食物安全中心表示，縮水甘油脂（GE）、氯丙二醇（3-MCPD）及氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）是食物加工過程產生的污染物，從提煉植物油的過程中形成，因為嬰兒奶粉製作時會用上精煉油，所以可能含有這些污染物。
3-MCPDE及GE進入腸胃後會被大幅水解並分別釋放出3-MCPD及環氧丙醇。根據糧農組織/世界衞生組織食品添加劑聯合專家委員會及歐洲食物安全局的報告，實驗動物長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎臟的功能及影響雄性的生殖系統。
是次測試有6款樣本沒有檢出縮水甘油酯，以下為沒有檢出縮水甘油酯奶粉清單：
|牌子
|產品名稱
|聲稱來源地
|價錢及重量
|總評
|安全整體
|1. NUTRICIA
|牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉
Cow & Gate Happy Baby Infant Formula
|紐西蘭包裝及混合
|$309/ 900克
|4.5星
|5星
|3. NUTRICIA
|Aptamil白金版初生嬰兒奶粉
Infant Formula
|紐西蘭包裝及混合
|$398/ 900克
|4.5星
|4.5星
|4. 雅培Abbott
|雅培 HMO 1（初生嬰兒配方奶粉)
Similac HMO 1 (infant formla)
|愛爾蘭製造
|$299/ 900克
|4.5星
|5星
|6. 美素佳兒FRISO
|美素力金裝嬰兒配方奶粉
Frisolac GOLD Infant Formula
|荷蘭製造
|$319/ 900克
|4.5星
|4.5星
|9. 喜寶HiPP
|喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉
ORGANIC COMBIOTIC, Organic Infant Milk
|德國製造
|$318/ 800克
|4星
|5星
|13. BELLAMY'S ORGANIC
|ORGANIC INFANT FORMULA
|澳洲製造
|$300/ 900克
|3.5星
|3星
現時香港法例沒有為嬰兒配方奶粉的GE含量訂定標準，食品法典委員會亦沒有訂定GE的上限，歐盟則於2019年為嬰兒配方奶粉訂定GE的上限為每公斤50微克（顯示為環氧丙醇）。
HiPP喜寶表示，HiPP喜寶120年來堅持有機生產，給寶寶源自天然的營養，不作人工添加，因此HiPP奶粉部份營養素的含量比較其他非有機奶粉會稍有浮動，HiPP喜寶已確保所有營養素含量均符合香港及歐盟的食品安全監管要求。
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記者：徐穎彤