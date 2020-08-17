【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物

▲ 6款不含致癌物縮水甘油酯奶粉。

想初生寶寶茁壯、健康地成長，挑選合適的奶粉非常重要。消委會檢測了15款奶粉樣本，發現當中6款不含具可致癌物縮水甘油脂的奶粉，牛欄牌、Aptamil、喜寶Hipp及雅培等奶粉均上榜。

6款奶粉沒有檢出縮水甘油酯

消委會搜集15款預先包裝嬰兒配方奶粉樣本，發現9款奶粉樣本含具有基因毒性及致癌性的縮水甘油脂（GE），含量由每公斤1.1微克至29微克，檢出值最高的樣本為「雪印敏兒初生嬰兒奶粉 Smart Baby INFANT FORMULA」，但所有樣本均符合歐盟的上限規定。

根據食物安全中心表示，縮水甘油脂（GE）、氯丙二醇（3-MCPD）及氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）是食物加工過程產生的污染物，從提煉植物油的過程中形成，因為嬰兒奶粉製作時會用上精煉油，所以可能含有這些污染物。

3-MCPDE及GE進入腸胃後會被大幅水解並分別釋放出3-MCPD及環氧丙醇。根據糧農組織/世界衞生組織食品添加劑聯合專家委員會及歐洲食物安全局的報告，實驗動物長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎臟的功能及影響雄性的生殖系統。

是次測試有6款樣本沒有檢出縮水甘油酯，以下為沒有檢出縮水甘油酯奶粉清單：

牌子 產品名稱 聲稱來源地 價錢及重量 總評 安全整體 1. NUTRICIA 牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉

Cow & Gate Happy Baby Infant Formula 紐西蘭包裝及混合 $309/ 900克 4.5星 5星 3. NUTRICIA Aptamil白金版初生嬰兒奶粉

Infant Formula 紐西蘭包裝及混合 $398/ 900克 4.5星 4.5星 4. 雅培Abbott 雅培 HMO 1（初生嬰兒配方奶粉)

Similac HMO 1 (infant formla) 愛爾蘭製造 $299/ 900克 4.5星 5星 6. 美素佳兒FRISO 美素力金裝嬰兒配方奶粉

Frisolac GOLD Infant Formula 荷蘭製造 $319/ 900克 4.5星 4.5星 9. 喜寶HiPP 喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉

ORGANIC COMBIOTIC, Organic Infant Milk 德國製造 $318/ 800克 4星 5星 13. BELLAMY'S ORGANIC ORGANIC INFANT FORMULA 澳洲製造 $300/ 900克 3.5星 3星

現時香港法例沒有為嬰兒配方奶粉的GE含量訂定標準，食品法典委員會亦沒有訂定GE的上限，歐盟則於2019年為嬰兒配方奶粉訂定GE的上限為每公斤50微克（顯示為環氧丙醇）。

HiPP喜寶表示，HiPP喜寶120年來堅持有機生產，給寶寶源自天然的營養，不作人工添加，因此HiPP奶粉部份營養素的含量比較其他非有機奶粉會稍有浮動，HiPP喜寶已確保所有營養素含量均符合香港及歐盟的食品安全監管要求。

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記者：徐穎彤