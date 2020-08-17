【新冠肺炎】消息：今日新增46宗確診個案　累計個案破4500宗

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（17日）新增46宗確診個案，屬連續15日錄得雙位數確診數字，累計個案破4500宗；而本港昨日錄得74宗確診個案，有70宗均為本地感染病例，20多宗為源頭不明；另有20多宗初步確診。

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昨日新增本地感染個案中，近半都屬於葵涌貨櫃碼頭群組，該群組單日多34宗確診個案，其中宏記港務操作有限公司至少錄33宗個案，不少都是無病徵個案。

根據衞生防護中心網頁，昨日新增的確診個案中，新界西新增確診個案最多，屯門區一日新增17宗確診，其次是葵青區10宗、元朗區7宗；單是這3區已佔近半數新增個案，詳情即看：【新冠肺炎】8月16日新增74宗確診新界西佔半 啟德Oasis Kai Tak紅磡黃埔花園上榜(一文看清新增確診者大廈名單)

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記者：陳正怡