【Hermès愛馬仕】《三十而已》揭Hermès是貴婦圈入場劵 揹Chanel被上流濶太看不起【附Hermès價】
內地劇集《三十而已》近期熱播，故事講述女主角顧佳希望藉著成為上流太太圈中一份子，能為老公的事業及孩子入讀學校帶來好處。可是，顧佳還未掌握貴婦圈的文化，在第一次出席聚會便被看不起了，因她揹着Chanel手袋出席貴婦圈聚會而被看不起，最終在合照上被裁走，令顧佳最後要買下限量款Kelly才擠得貴婦生活圈子。
劇集《三十而已》反映了中國上流太太圈的階級觀念情況，特別女主角因沒有揹Hermès手袋出席場合，最終被排擠。
顧佳刻意揹價值約HK$5萬多的Chanel Lucky Charm Reissue 2.55 Bag Black限量版手袋，可是其他貴婦都揹Hermès的Kelly或者Hermès的Birkin，一下子比下去。顧佳不旦忍受貴婦們的冷嘲熱諷，最後她們把顧佳從大合照裁走。
大合照中，貴婦們的手袋都價值連城，Hermès手袋由左至右分別是Hermès亮面粉色尼羅鱷魚皮製Sellier Kelly（逾HK$50萬）、Hermès紅色金扣Kelly（約HK$9萬）、Hermès Himalayan Birkin（約HK$200萬）、Hermès黑色Kelly（約HK$9萬）、HermèsRAC定制款Birkin（HK$約22萬）及Hermès藍綠色Birkin（約HK$9萬）。
其實Chanel Lucky Charm Reissue 2.55 Bag Black，其實也十分耐看，可是在貴婦們的眼中，早已把Chanel手袋看不上眼。
顧佳汲取經驗後，第二次參加聚會時，落重本找朋友幫忙買了限量款鴕鳥皮的Hermès Kelly手袋，花費約HK$22萬。
今次結局大逆轉，能在大合照中佔一席位。
Hermès本身已在手袋界稱王稱后，而Hermès的一系列手袋更是「一山還有一山高」！為大家介紹天價Hermès，開開大家的眼界！
1. Hermès Himalayan Birkin 約HK$200萬
這被稱為「全球最貴的手袋」的Hermès Birkin Himalayan的Birkin手袋，全球產量極少，一個在新加坡名媛Jamie Chua蔡欣穎手上，另一個於「碧咸嫂」Victoria Beckham手上，市價差不多漲價至200萬元。
這手袋以罕有的霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮製成，更以30公分鑽石的淨度高至F至G級，配上18K白金及鑽石的配件裝飾，扣子上鑲鑽，再漂染手袋兩則啡色，帶出漸變效果，造工繁複！
2. Hermès亮面粉色尼羅鱷魚皮製Sellier Kelly 逾HK$50萬
亮面粉色尼羅鱷魚皮製的32公分Sellier Kelly出產於2012年，加上鱷魚皮這類exotic leather，向來售價高企，配上甚少生產的桃紅色，市面零售價其實超過50萬元。
3. All Black Kelly
Kelly是Hermès的經典款式，到專門店的貨比率大約1:1，而大熱的顏色及尺吋，有長長的waiting list。
Hermès去年推天價98萬元五星紅旗手袋瞬間售罄，毛玉萍2012年曬同款愛馬仕【款式請看下一頁】
撰文 : Executive Mommy