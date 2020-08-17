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【Hermès愛馬仕】《三十而已》揭Hermès是貴婦圈入場劵　揹Chanel被上流濶太看不起【附Hermès價】

精明消費 16:43 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

劇集《三十而已》反映的上流社會的階級文化，貴婦圈每人都揹著Hermès手袋。

內地劇集《三十而已》近期熱播，故事講述女主角顧佳希望藉著成為上流太太圈中一份子，能為老公的事業及孩子入讀學校帶來好處。可是，顧佳還未掌握貴婦圈的文化，在第一次出席聚會便被看不起了，因她揹着Chanel手袋出席貴婦圈聚會而被看不起，最終在合照上被裁走，令顧佳最後要買下限量款Kelly才擠得貴婦生活圈子。

大合照裁走了顧佳。（截圖來源：《三十而已》劇集）

劇集《三十而已》反映了中國上流太太圈的階級觀念情況，特別女主角因沒有揹Hermès手袋出席場合，最終被排擠。

顧佳刻意揹價值約HK$5萬多的Chanel Lucky Charm Reissue 2.55 Bag Black限量版手袋，可是其他貴婦都揹Hermès的Kelly或者Hermès的Birkin，一下子比下去。顧佳不旦忍受貴婦們的冷嘲熱諷，最後她們把顧佳從大合照裁走。

顧佳在大合照時收起Chanel手袋。（截圖來源：《三十而已》劇集）

大合照中，貴婦們的手袋都價值連城，Hermès手袋由左至右分別是Hermès亮面粉色尼羅鱷魚皮製Sellier Kelly（逾HK$50萬）、Hermès紅色金扣Kelly（約HK$9萬）、Hermès Himalayan Birkin（約HK$200萬）、Hermès黑色Kelly（約HK$9萬）、HermèsRAC定制款Birkin（HK$約22萬）及Hermès藍綠色Birkin（約HK$9萬）。

其實Chanel Lucky Charm Reissue 2.55 Bag Black，其實也十分耐看，可是在貴婦們的眼中，早已把Chanel手袋看不上眼。

Chanel Lucky Charm Reissue 2.55 Bag Black（圖片來源：StockX）

顧佳汲取經驗後，第二次參加聚會時，落重本找朋友幫忙買了限量款鴕鳥皮的Hermès Kelly手袋，花費約HK$22萬。

顧佳帶著Hermès限量款手袋出席貴婦圈聚會。（截圖來源：《三十而已》劇集）

今次結局大逆轉，能在大合照中佔一席位。

（截圖來源：《三十而已》劇集）

Hermès本身已在手袋界稱王稱后，而Hermès的一系列手袋更是「一山還有一山高」！為大家介紹天價Hermès，開開大家的眼界！

1.　Hermès Himalayan Birkin　約HK$200萬

Hermès Himalayan Birkin拍賣價達200多萬！（截圖來源：《三十而已》劇集）

這被稱為「全球最貴的手袋」的Hermès Birkin Himalayan的Birkin手袋，全球產量極少，一個在新加坡名媛Jamie Chua蔡欣穎手上，另一個於「碧咸嫂」Victoria Beckham手上，市價差不多漲價至200萬元。

這手袋以罕有的霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮製成，更以30公分鑽石的淨度高至F至G級，配上18K白金及鑽石的配件裝飾，扣子上鑲鑽，再漂染手袋兩則啡色，帶出漸變效果，造工繁複！

2.　Hermès亮面粉色尼羅鱷魚皮製Sellier Kelly　逾HK$50萬

HERMES的亮面粉色尼羅鱷魚皮32公分Sellier Kelly手袋，雖已推出市場8年，但保存良好，有保值潛力。（估價：18萬至24萬元）（圖片由佳士得提供）

亮面粉色尼羅鱷魚皮製的32公分Sellier Kelly出產於2012年，加上鱷魚皮這類exotic leather，向來售價高企，配上甚少生產的桃紅色，市面零售價其實超過50萬元。

3.　All Black Kelly

All Black Kelly（陳智良攝）

Kelly是Hermès的經典款式，到專門店的貨比率大約1:1，而大熱的顏色及尺吋，有長長的waiting list。

Hermès去年推天價98萬元五星紅旗手袋瞬間售罄，毛玉萍2012年曬同款愛馬仕【款式請看下一頁】

撰文 : Executive Mommy

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