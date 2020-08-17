【開心速遞】疫情打亂赴日拍《Mt.Fuji》MV計劃　張明偉：帶大家去一個幻想旅行【有片】

▲ 張明偉任主唱的樂隊Charming Way疫情下推出歌曲《Mt. Fuji》MV。

樂隊Charming Way疫情下推出歌曲《Mt.Fuji》MV，主唱張明偉接受TOPick專訪時表示原定計劃到日本拍攝MV，可惜疫情打亂計劃：「其實大家都被迫留喺屋企，唔可以周圍去，所以決定變一變。我地揾咗一個London嘅 3D Animator 合作，希望帶大家去一個幻想旅行！」

明偉表示《Mr.Fuji》是一首浪漫的情歌，講述他第一次去富士山朝聖的經歷：「老實講，我份人就唔太鍾意觀光，尤其攀山涉水。我都係鍾意食嘢同埋動漫多啲，歌詞都有提到，純粹係另一半興致勃勃，好喜歡富士山先同佢去。」

當天零晨4點已經起身，去築地再趕到新宿乘巴士，兩個幾小時的車程到河口湖。巴士上面一邊是不熟悉的風景，一邊是陌生的面孔，感覺非常混沌，令他很快睡著。

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▲ 明偉明白富士山被封神山的理由。（張明偉提供）

坐了很久巴士，卻因為雲同大霧，完全看不到富士山，個中那一刻她非常失落，認為山長水遠帶自己看富士山卻落空，反而由明偉安慰女朋友。

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歌詞：「Even though there’s nothing in sight.I promise you everything’ll be alright.You and me side by side」表達就算什麼都看不到，我們在天上山公園一個小時，無奈下去廁所和買紀念品，希望等到奇蹟的出現。正當他們心灰意冷之際，打算影貼紙相打卡，雲霧竟然在幾秒之間突然散開，富士山就毫無保留地展現眼前。

當下明偉被富士山打動，覺得非常神奇，因為大霧下，富士山可以幾天不出現。好多身邊朋友去幾次也只有一面之緣。甚至有朋友去河口湖三日兩夜，一秒也看不到。但我第一次去便看到，而且非常清晰。加上由無變有的情況，真是一個奇蹟，一生人可能得一次。

▲ 明偉原本打算到日本拍MV。（張明偉提供）

最後明偉也被富士山的美震懾，終明白為什麼日本人奉佢為神山，因為真的很有靈性：「呢個世界咩都會發生，但我和你並不是偶然。」

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