【開心速遞】疫情打亂赴日拍《Mt.Fuji》MV計劃　張明偉：帶大家去一個幻想旅行【有片】

▲ 張明偉任主唱的樂隊Charming Way疫情下推出歌曲《Mt. Fuji》MV。

樂隊Charming Way疫情下推出歌曲《Mt.Fuji》MV,主唱張明偉接受TOPick專訪時表示原定計劃到日本拍攝MV,可惜疫情打亂計劃:「其實大家都被迫留喺屋企,唔可以周圍去,所以決定變一變。我地揾咗一個London嘅 3D Animator 合作,希望帶大家去一個幻想旅行!」

明偉表示《Mr.Fuji》是一首浪漫的情歌,講述他第一次去富士山朝聖的經歷:「老實講,我份人就唔太鍾意觀光,尤其攀山涉水。我都係鍾意食嘢同埋動漫多啲,歌詞都有提到,純粹係另一半興致勃勃,好喜歡富士山先同佢去。」

當天零晨4點已經起身,去築地再趕到新宿乘巴士,兩個幾小時的車程到河口湖。巴士上面一邊是不熟悉的風景,一邊是陌生的面孔,感覺非常混沌,令他很快睡著。

▲ 明偉明白富士山被封神山的理由。(張明偉提供)

坐了很久巴士,卻因為雲同大霧,完全看不到富士山,個中那一刻她非常失落,認為山長水遠帶自己看富士山卻落空,反而由明偉安慰女朋友。

歌詞:「Even though there’s nothing in sight.I promise you everything’ll be alright.You and me side by side」表達就算什麼都看不到,我們在天上山公園一個小時,無奈下去廁所和買紀念品,希望等到奇蹟的出現。正當他們心灰意冷之際,打算影貼紙相打卡,雲霧竟然在幾秒之間突然散開,富士山就毫無保留地展現眼前。

當下明偉被富士山打動,覺得非常神奇,因為大霧下,富士山可以幾天不出現。好多身邊朋友去幾次也只有一面之緣。甚至有朋友去河口湖三日兩夜,一秒也看不到。但我第一次去便看到,而且非常清晰。加上由無變有的情況,真是一個奇蹟,一生人可能得一次。

▲ 明偉原本打算到日本拍MV。(張明偉提供)

最後明偉也被富士山的美震懾,終明白為什麼日本人奉佢為神山,因為真的很有靈性:「呢個世界咩都會發生,但我和你並不是偶然。」

