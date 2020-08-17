【放寬晚市堂食】許樹昌：病毒已深入社區　防控角度暫未可放寬措施

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，惟近兩周確診宗數回落至100宗以下，據悉政府有意微調對食肆的限制，料放寬晚市堂食至晚上8時至9時，限聚令等措施則延長一周。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，明白港府要平衡經濟及市民需要，但現時每日確診宗數仍維持雙位數字，認為暫未是放寬防疫措施時候。

【新冠肺炎】消息：政府擬放寛晚市堂食 繼續施加兩人一桌等限制

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受港台《千禧年代》訪問表示，本港疫情反覆，明白政府要平衡經濟及市民需要，惟早前一度將食肆人數放寬至無上限後，出現很多食肆確診個案，直至禁晚市措施後，食肆傳播鏈中斷，認為如果現時放寬晚市會存在風險，有利有弊。

他稱，現時本港每日新型肺炎確診人數仍維持雙位數，不少都屬來歷不明個案，反映病毒已深入社區，從防控角度看，暫時未是放寬防疫措施的時候；而當局將推出的全民檢測，並無家居令配合，放寬晚市堂食，會令現時的防控工作成效打折扣。

【新冠肺炎】8月16日新增74宗確診新界西佔半 啟德Oasis Kai Tak紅磡黃埔花園上榜(一文看清新增確診者大廈名單)

許樹昌補充，如果政府要放寬晚市，就必須執行嚴格規定，如限定每枱最多2人、進食時間最多1至1.5小時，及分開送餐收碟人手等，以防止交叉感染；同時如果決定放寬酒樓食肆晚市，亦需考慮其他受限聚令影響的行業，要做平衡決定。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡