【放寬晚市堂食】蔡堅：放寬少少未嘗不可　但須嚴格執行限制措施

▲ 蔡堅（右）認為限聚令下的食肆禁晚市堂食措施「放寬少少」未嘗不可。（資料圖片）

消息指，全民自願普及社區檢測最快下周一（24日）展開。醫學會會長蔡堅表示，有關計劃於本月底開始，為期兩星期，惟當局未有透露所需的醫護人手。至於有消息指港府將放寬晚巿堂食限制，他認為「放寬少少」未嘗不可。

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蔡堅今（17日）早接受電台訪問時指，政府上周就相關事宜約見多個醫學團體，計劃於本月底開始，為期兩星期。屆時，全港18區設立採樣站，並招募私家醫生、護士和醫護學生參與協助運作，惟未有透露需要的醫護人手，相信要視乎登記情況。

他又指，醫護人員會為每名市民抽取鼻腔及咽喉兩樣本，當局會為相關醫護提供每小時300元至800元的車馬費報酬，另會供應外科口罩及手套等保護裝備，惟未知會否提供防護衣和N95口罩，以及為參加的醫護購買保險等。

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在選址方面，蔡稱政府最初計劃在私家醫務所進行普及檢測，惟因部分醫務所位於商場，使用中央冷氣系統，除空間有限之外，空氣亦未必流通，不宜做採樣工作，因此現已改用社區設施作採樣地點。

他又對市民自行採樣表示擔心，因自行採樣時有機會不慎弄傷喉嚨或無法成功取樣，最終或未能真實反映社區感染的數字，相信由醫護取樣可以令真實感染的數字較準確。

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至於有消息指政府正考慮放寬晚巿堂食限制，蔡堅認為現時禁晚巿堂食的情況下，餐廳經營困難，在商業經營方面「放寬少少」未嘗不可，強調必須嚴格執行人數限制、餐桌距離等措施。

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記者：郭詩詩