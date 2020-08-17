【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　5款安全整體評分達5星名單

▲ 消委會測試嬰兒配方奶粉，5款安全整體評分達5星名單。

為了讓寶寶健康成長，父母挑選嬰兒配方奶粉時都會加倍小心。消委會測試15款嬰兒配方奶粉，發現全部樣本均檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），而是次研究亦測試了奶粉中的重金屬、塑化劑等含量，有5款奶粉安全性評分達到5分滿分。

消委會檢測15款預先包裝嬰兒配方奶粉，售價介乎250元至539元，測試各款奶粉的重金屬、黃曲霉毒素、三聚氰胺及塑化劑、微生物等含量。

結果發現，所有樣本均沒有驗出汞（即俗稱水銀）、黃曲霉毒素、三聚氰胺、腸桿菌科細菌、致病菌沙門氏菌及阪崎氏腸桿菌。

TOPick從15款測試樣本中總結出以下5款安全整體評分最高的嬰兒配方奶粉：

牌子 產品名稱 聲稱來源地 大約售價 安全評分 總評 NUTRICIA 牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉 紐西蘭包裝及混合 $309 5 4星半 雅培 雅培心美力HMO 1嬰兒初生奶粉 愛爾蘭製造 $299 5 4星半 雀巢 雀巢超級能恩嬰兒配方奶粉 德國製造 $299.2 5 4星半 喜寶 喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉 德國製造 $318 5 4星 雅培 雅培愛心美嬰兒豆奶配方 荷蘭製造 $294 5 4星半

消委會指出，而是次測試的全部樣本均驗出微量的鉛，含量為每公斤0.001至0.010毫克。消委會表示，慢性鉛中毒可影響神經系統，具體影響視乎身體的鉛含量，但是次樣本中檢出的含量全部均不超過本港現時的最高准許濃度要求，不會對嬰幼兒的健康發展構成風險。

消委會搜集15款預先包裝嬰兒配方奶粉樣本，發現9款奶粉樣本含具有基因毒性及致癌性的縮水甘油脂（GE），含量由每公斤1.1微克至29微克。詳細名單即睇【下一頁】

消委會檢測發現當中6款不含具可致癌物縮水甘油脂的奶粉，詳細名單即睇【下一頁】

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責任編輯：沈佩珊