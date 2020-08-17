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【新冠肺炎】專家：碼頭群組或與環境污染有關　工會指不宜關閉碼頭現應先做好防疫

社會 12:00 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

本港昨日新增70宗本地確診新冠肺炎個案，當中近半屬葵涌貨櫃碼頭群組，其中宏記港務操作有限公司至少錄33宗個案，累計群組至今已有63宗確診個案，成本港第二大群組。貨櫃運輸業職工總會指碼頭貨運人員的休息室床褥屬公用，不清楚清潔次數，大多十數人共處休息，或易引起傳播。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，群組個案爆發或與環境污染有關，惟要暫停碼頭服務的情況複雜，當局應盡快安排人手為碼頭員工採樣，及於爆發處加強清潔消毒。

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭宏記港務再多33人確診　不少為無病徵個案

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，爆疫的「宏記港務」所有員工已被送往隔離檢疫，休息室已被封，惟相信確診數字仍未見頂；又解釋，碼頭貨運人員一般工時由24小時至72小時不等，期間所處的休息室，床褥屬公用，不清楚清潔次數，很多時候數十人同處休息，睡覺時可「頭頂貼頭頂」，或容易引起傳播。

他稱，有關方面已安排新公司暫時接替宏記的工作，並增設貨櫃休息室，強調現時碼頭內只有一個地點爆疫，暫時未適合關閉碼頭，否則會影響工人生計，亦可為本港貨運業帶來嚴重後果，目前應做好防疫工作，其餘有待觀察。

陳迪手續指，正接受14天隔離的宏記員工均以日薪支薪，檢疫期間將「手停口停」，建議當局向他們每人派發1萬元「應急錢」；同時希望外判商增加更多休息室，並於室內增設分隔設施，減低傳播風險，作為大判的貨櫃碼頭公司，應為碼頭加強清潔消毒。

【新冠肺炎】新增11間食肆曾有確診人士到訪　包括葵涌廣場大家樂、荔景邨嘉年華酒家

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，貨櫃碼頭群組個案爆發或與環境污染有關，而工人上船工作期間，有機會接觸船員或因而受感染；不過要暫停碼頭服務的情況複雜，當局應盡快安排人手為碼頭員工採樣，亦應在爆發的位置暫停服務和清潔消毒。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳正怡

疫情 許樹昌 新冠肺炎疫情

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