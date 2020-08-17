  • 30°C
香港時間 : 2020817日 (一) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【消委會】逾4成電池或洩漏電解液致電器損壞　消委會推介8款AA和AAA電池

社會 12:16 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消委會測試發現，逾4成型號出現電解液洩漏；6款碳性電池檢出鉛。

不少市民使用日常電子用品時，都會更換一次性電池。消委會測試22款鹼性電池及8款碳性電池，發現鹼性電池的壽命普遍較碳性電池長1.6至2.7倍；逾4成型號出現電解液洩漏；6款碳性電池檢出鉛。消委會又發現，個別鹼性電池品牌聲稱為「加強版」的電池，與「普通版」的耐用表現差距均少於2小時，部分甚至並無差異，提醒消費者選購時要留神。

是次測試30款用完即棄電池，AA及AAA電池各佔一半，當中22款為鹼性電池，8款則為碳性電池，測試項目涵蓋電池壽命、電解液的耐漏性及重金屬含量。每枚鹼性電池的售價由$1.7至$9.5，平均為$3.0；每枚碳性電池的售價由$1.0至$2.5，平均為$1.6，鹼性電池的平均價格較碳性電池貴近1倍。

消委會測試發現，逾4成，即13款電池包括全部碳性電池及5款鹼性電池樣本，有電解液洩漏的風險，如長期不用或會引致電器損壞，名單如下：

  • 「勁量」Max Plus
  • 「金霸王」鹼性電池(長效電力保證)
  • 「金霸王」Ultra
  • 「勁量」Max
  • 「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries
  • 「永備」Super Heavy Duty
  • 「東芝」Super Heavy Duty
  • 「超霸」Supercell Super Heavy Duty
  • 「金霸王」鹼性電池(長效電力保證)
  • 「超霸」Greencell Extra Heavy Duty
  • 「樂聲牌」Neo
  • 「Miniso」AAA Super Heavy Duty
  • 「E digital」Super Heavy Duty

另有7成半、即6款碳性電池樣本檢出鉛，棄置時或會造成較大的生態污染，名單如下：

  • 「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries
  • 「永備」Super Heavy Duty
  • 「東芝」Super Heavy Duty
  • 「超霸」Supercell Super Heavy Duty
  • 「Miniso」AAA Super Heavy Duty
  • 「E digital」Super Heavy Duty

消委會又指，聲稱為「加強版」的鹼性電池不一定比「普通版」更 耐用。測試中將兩個品牌的「加強版」及「普通版」鹼性電池置於3款電子設備中，量得的壽命差異均少於2小時，其中一個品牌「金霸王」的AA鹼性電池置於遙控器／收音機時， 其「加強版」與「普通版」樣本量得的可用時間，同為53.1小時。

而另一品牌「超霸」的AAA鹼性電池置於玩具時，其「加強版」及「普通版」樣本量得的可用時間均為4.6小時。消委會建議，購買售價較貴的「加強版」電池時，須衡量產品是否物有 所值。

消委會推介8款AA電池或AAA電池：

  • 「Camelion」Plus Alkaline
  • 「Varta」Longlife Max Power
  • 「勁量」Max Plus
  • 「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries
  • 「超 霸 G P」超 特
  • 「宜家家居」Plus Alkaline
  • 「超霸GP」Greencell Extra Heavy Duty
  • 「樂聲牌」Neo

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

更多消委會報道：

【消委會】消委會檢測77款薯片薯條　逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】

【消委會】母乳屬嬰兒最佳天然食物　衞生署建議嬰兒出生最初6個月全吃母乳

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集
12:03 2020/08/16
【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集