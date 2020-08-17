【消委會】逾4成電池或洩漏電解液致電器損壞 消委會推介8款AA和AAA電池
不少市民使用日常電子用品時，都會更換一次性電池。消委會測試22款鹼性電池及8款碳性電池，發現鹼性電池的壽命普遍較碳性電池長1.6至2.7倍；逾4成型號出現電解液洩漏；6款碳性電池檢出鉛。消委會又發現，個別鹼性電池品牌聲稱為「加強版」的電池，與「普通版」的耐用表現差距均少於2小時，部分甚至並無差異，提醒消費者選購時要留神。
是次測試30款用完即棄電池，AA及AAA電池各佔一半，當中22款為鹼性電池，8款則為碳性電池，測試項目涵蓋電池壽命、電解液的耐漏性及重金屬含量。每枚鹼性電池的售價由$1.7至$9.5，平均為$3.0；每枚碳性電池的售價由$1.0至$2.5，平均為$1.6，鹼性電池的平均價格較碳性電池貴近1倍。
消委會測試發現，逾4成，即13款電池包括全部碳性電池及5款鹼性電池樣本，有電解液洩漏的風險，如長期不用或會引致電器損壞，名單如下：
- 「勁量」Max Plus
- 「金霸王」鹼性電池(長效電力保證)
- 「金霸王」Ultra
- 「勁量」Max
- 「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries
- 「永備」Super Heavy Duty
- 「東芝」Super Heavy Duty
- 「超霸」Supercell Super Heavy Duty
- 「金霸王」鹼性電池(長效電力保證)
- 「超霸」Greencell Extra Heavy Duty
- 「樂聲牌」Neo
- 「Miniso」AAA Super Heavy Duty
- 「E digital」Super Heavy Duty
另有7成半、即6款碳性電池樣本檢出鉛，棄置時或會造成較大的生態污染，名單如下：
- 「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries
- 「永備」Super Heavy Duty
- 「東芝」Super Heavy Duty
- 「超霸」Supercell Super Heavy Duty
- 「Miniso」AAA Super Heavy Duty
- 「E digital」Super Heavy Duty
消委會又指，聲稱為「加強版」的鹼性電池不一定比「普通版」更 耐用。測試中將兩個品牌的「加強版」及「普通版」鹼性電池置於3款電子設備中，量得的壽命差異均少於2小時，其中一個品牌「金霸王」的AA鹼性電池置於遙控器／收音機時， 其「加強版」與「普通版」樣本量得的可用時間，同為53.1小時。
而另一品牌「超霸」的AAA鹼性電池置於玩具時，其「加強版」及「普通版」樣本量得的可用時間均為4.6小時。消委會建議，購買售價較貴的「加強版」電池時，須衡量產品是否物有 所值。
消委會推介8款AA電池或AAA電池：
- 「Camelion」Plus Alkaline
- 「Varta」Longlife Max Power
- 「勁量」Max Plus
- 「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries
- 「超 霸 G P」超 特
- 「宜家家居」Plus Alkaline
- 「超霸GP」Greencell Extra Heavy Duty
- 「樂聲牌」Neo
即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI
更多消委會報道：
【消委會】消委會檢測77款薯片薯條 逾9成驗出可致癌物丙烯酰胺【附超標名單】
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉 9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【消委會】母乳屬嬰兒最佳天然食物 衞生署建議嬰兒出生最初6個月全吃母乳
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2
記者：陳子謙