【消委會】逾4成電池或洩漏電解液致電器損壞　消委會推介8款AA和AAA電池

▲ 消委會測試發現，逾4成型號出現電解液洩漏；6款碳性電池檢出鉛。

不少市民使用日常電子用品時，都會更換一次性電池。消委會測試22款鹼性電池及8款碳性電池，發現鹼性電池的壽命普遍較碳性電池長1.6至2.7倍；逾4成型號出現電解液洩漏；6款碳性電池檢出鉛。消委會又發現，個別鹼性電池品牌聲稱為「加強版」的電池，與「普通版」的耐用表現差距均少於2小時，部分甚至並無差異，提醒消費者選購時要留神。

是次測試30款用完即棄電池，AA及AAA電池各佔一半，當中22款為鹼性電池，8款則為碳性電池，測試項目涵蓋電池壽命、電解液的耐漏性及重金屬含量。每枚鹼性電池的售價由$1.7至$9.5，平均為$3.0；每枚碳性電池的售價由$1.0至$2.5，平均為$1.6，鹼性電池的平均價格較碳性電池貴近1倍。

消委會測試發現，逾4成，即13款電池包括全部碳性電池及5款鹼性電池樣本，有電解液洩漏的風險，如長期不用或會引致電器損壞，名單如下：

「勁量」Max Plus

「金霸王」鹼性電池(長效電力保證)

「金霸王」Ultra

「勁量」Max

「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries

「永備」Super Heavy Duty

「東芝」Super Heavy Duty

「超霸」Supercell Super Heavy Duty

「金霸王」鹼性電池(長效電力保證)

「超霸」Greencell Extra Heavy Duty

「樂聲牌」Neo

「Miniso」AAA Super Heavy Duty

「E digital」Super Heavy Duty

另有7成半、即6款碳性電池樣本檢出鉛，棄置時或會造成較大的生態污染，名單如下：

「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries

「永備」Super Heavy Duty

「東芝」Super Heavy Duty

「超霸」Supercell Super Heavy Duty

「Miniso」AAA Super Heavy Duty

「E digital」Super Heavy Duty

消委會又指，聲稱為「加強版」的鹼性電池不一定比「普通版」更 耐用。測試中將兩個品牌的「加強版」及「普通版」鹼性電池置於3款電子設備中，量得的壽命差異均少於2小時，其中一個品牌「金霸王」的AA鹼性電池置於遙控器／收音機時， 其「加強版」與「普通版」樣本量得的可用時間，同為53.1小時。

而另一品牌「超霸」的AAA鹼性電池置於玩具時，其「加強版」及「普通版」樣本量得的可用時間均為4.6小時。消委會建議，購買售價較貴的「加強版」電池時，須衡量產品是否物有 所值。

消委會推介8款AA電池或AAA電池：

「Camelion」Plus Alkaline

「Varta」Longlife Max Power

「勁量」Max Plus

「松井」Super Heavy Duty Long Lasting Batteries

「超 霸 G P」超 特

「宜家家居」Plus Alkaline

「超霸GP」Greencell Extra Heavy Duty

「樂聲牌」Neo

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳子謙