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【恐怖奶奶】限3個月內懷男嬰否則墮胎　人妻淪「生仔工具」誕子後驚揭全家陰謀

親子 12:31 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣一名人妻婚後遭奶奶迫生仔，豈料誕下兒子後竟揭開全家陰謀。

女人怕嫁錯郎，更怕遇上恐怖奶奶。台灣一名人妻婚前與男友交往時，奶奶待她不俗，豈料婚後奶奶立即變臉，下令她3個內要懷上男嬰，否則要墮胎直到生仔為止，還要求她上繳全部人工。人妻趕及3個月內懷孕並順利誕下兒子，但老公開始對她冷淡，於是她去查探，發現這家人的秘密……

台灣資深傳媒人狄志為近日上節目《震震有詞》中，分享了一名人妻的悲慘經歷。她結婚前，奶奶待她很好，提出的禮金條件等也相當優厚，婚後搬入與奶奶同住。豈料新婚第一天，奶奶就立即變臉迫新抱生仔，下令她3個月內懷孕，一旦是女胎就去墮胎。

台灣資深傳媒人狄志為分享該名人妻的悲慘經歷。（《震震有詞》畫面截圖）

定10大家規 迫人工全上繳

奶奶還制訂了10大家規，包括要求新抱將人工全部上繳；每天清晨5時就要起床打掃，由1樓掃到4樓；煮晚餐一定要有肉，可是奶奶每天只給她200至300元台幣（約53至79港元）買餸，根本不夠全家吃，新抱經常要倒貼買餸。她有感生活痛苦不已，向丈夫訴苦，他總是出言安慰︰

你不用理她，只要有孫仔抱，她就沒事了。

誕子後丈夫冷淡不回家

人妻深信不疑，每日與丈夫努力造人，總算趕及3個內懷孕，還順利誕下兒子。可是生仔後是另一個惡夢開始，丈夫從此沒有再碰她，甚至沒有回家睡，兩人再沒性生活。人妻感到屈悶下，惟有詢問奶奶，卻換來一句嘲諷︰

你剛生完就胖成這個樣子，難怪他不碰你。

跟蹤丈夫上樓 應門是陌生男子

人妻愈想愈覺得不妥，但在求助無門下，決定自己暗中查探，走到丈夫公司樓下等他收工，人妻暗地跟蹤至一幢民居，位置正在屋企隔離。起初她以為丈夫暗地買樓，讓一家三口搬出自住，她立即按門鐘想給予丈夫驚喜，豈料應門的是一名陌生男子，令她摸不著頭腦。

狄志為解開結局，原來該名人夫是一名同志，應門的男子才是他的「正室」，且兩人已拍拖長達8年，全家都知情，包括奶奶在內。

奶奶坦承為傳宗接代︰別惹事生非

有見東窗事發，丈夫才坦承迎娶對方純粹為生仔，當她是「生仔工具」傳宗接代。奶奶更認為，新抱才是「小三」。

「正室」願意包容已經很好，不要惹事生非。

人妻忍無可忍下告上法庭，最後獲准離婚，亦得到兒子的監護權及賠償金，算是小小補償。

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責任編輯︰林綺玲

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