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【買餸走塑】重用外賣盒買餸籲走塑　港女大讚環保收納兼3大好處

親子 12:43 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有港女建議重用外賣盒買餸籲走塑，竟發現環保之餘，還有3大好處。

雖然近年市民的環保意識提高，外出購物紛紛帶上環保袋，不過到街市或叫外賣難以避免使用到不同膠袋或外賣盒。而近期因疫情政府實施限聚令、禁晚市堂食，令市民減少外出用膳改叫外賣，增加不少塑膠外賣盒。日前有港女於社交媒體分享重用外賣盒買餸，呼籲大家走塑，更提出重用外賣盒環保以外的3大好處。

外賣量增呼籲一同走塑

一名港女於Facebook群組「今晚煮乜好」發帖及上載相片，指疫情下因外賣量增而積聚很多外賣盒，造成浪費。她表示日前有朋友響應環保，常分享帶外賣盒買餸，於是她仿效朋友，竟發現重用外賣盒除了環保外，還有3個好處，分別是不怕壓破東西、回家直接放入雪櫃，也可避免漏水，打開雪櫃一目了然之餘，收納也十分整齊。

港女期望會影響其他網民一同支持走塑，

疫情下用多咗外賣盒，盡量重用可減少膠袋。

網民：重用飯盒檔主送多兩條菜

帖文引來不少網民大讚做法環保，吸引不少人表示為環保出力，「我都係咁好好用，雪櫃即時整齊晒」、「尤其醃肉,好好用」及「自備外賣盒、杯、飲管同袋，買起嘢上嚟超開心，覺得可以盡點力幫助大自然」。有網民表示，曾試過帶重用食物盒到街市買餸，

隔離啲姨姨嬸嬸就覺得好奇怪，反而啲檔主覺得值得鼓勵會送多兩條菜。

網民建議膠盒清潔方法

不過，有網民認為外賣的食物油份較多，令外賣盒難以清洗乾淨，即使以熱水及洗潔精也不能完全清洗乾淨外賣盒。有網民建議，先將洗潔精直接加入飯盒，以乾海綿或紙巾清洗飯盒，再以水沖洗，外賣盒便會更乾淨。

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責任編輯：王明芳

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