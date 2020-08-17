  • 30°C
香港時間 : 2020817日 (一) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡紅人】「忘了愛」男憑一張貼紙相爆紅　與美女Cosplayer結婚後近況曝光

休閒 13:07 2020/08/17

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「忘了愛」男近況曝光，他已與cosplayer老婆結婚7年並誕下可愛兒子。

在網上討論區興起初期，有3位網絡紅人經常被香港人提起，分別是「忘了愛」哥、「我覺得自己係零」阿源以及在《都巿閒情》演繹《娃娃愛天下》的阿舜。當中有網民發現以非主流貼紙相爆紅的「忘了愛」，原來已經結婚生子，老婆更是cosplay冠軍！

有網民近日在Facebook群組及連登提到了「忘了愛」的近況，並指出他已結婚7年！

直至現時仍有不少網民會提起「忘了愛」。

當年他因為赤裸上身，拍了一張寫著「忘了愛」、「過去的就讓它過去，曾經畢竟只是曾經」的貼紙相，被香港及大陸網民取笑了12年，直至現時還不少有人提起。他曾於2015年上載一張對比照，表示被取笑了足足8年，終於走出陰影。當時的他戴上眼鏡，感覺就像一個普通打工仔，散發的氣質完全與以往不一樣。

他不但外表改變甚大，甚至還娶了一個靚老婆。

更令人震驚的，是他現時已成家立室，與一名美女cosplayer結婚並誕下小朋友，今年4月已結婚7周年。他的老婆是中國2014年WCS世界cosplay峰會佛山賽區的冠軍，不少家庭照都可見到他的老婆以cosplay裝扮上鏡。

他已經成為了一個「奶爸」。

帖文引起過千網民讚好，有網民指他成功聚到美女老婆一事勵志，又指他是人生大贏家，從他的故事感受到生命充滿希望，現時已變「有了愛」。更有人認為不論他的過去多麼不堪，現時不但有個靚老婆，更有可愛的兒子，現在已經「型返晒」。有網民指出如果不是他仍有鬚根，根本認不了他。但亦有網民認為他是漆黑中的螢火蟲，無論何時都非常鮮明、出眾。

有人貼出香港另一毒男網紅「阿源」，才得知本為雙失青年的阿源，現時也結了婚，令不少網民大呼「慚愧」、「這些機會不是我的」。

【時尚網紅】將客人遺棄20年舊衣時尚配搭　八旬洗衣店夫婦1個月吸近9萬粉絲【內附多圖】

【真假男神】花美男網紅爸爸似足金城武　真身曝光竟是200磅肥大叔人氣急升

【小富豪】8歲網紅成YouTube賺錢大贏家　靠玩具短片年賺2,600萬美元

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希

相關文章

【小富豪】8歲網紅成YouTube賺錢大贏家　靠玩具短片年賺2,600萬美元
15:38 2019/12/19
【小富豪】8歲網紅成YouTube賺錢大贏家　靠玩具短片年賺2,600萬美元
【真假男神】花美男網紅爸爸似足金城武　真身曝光竟是200磅肥大叔人氣急升
12:38 2020/06/16
【真假男神】花美男網紅爸爸似足金城武　真身曝光竟是200磅肥大叔人氣急升
【時尚網紅】將客人遺棄20年舊衣時尚配搭　八旬洗衣店夫婦1個月吸近9萬粉絲【內附多圖】
11:29 2020/07/23
【時尚網紅】將客人遺棄20年舊衣時尚配搭　八旬洗衣店夫婦1個月吸近9萬粉絲【內附多圖】
網絡熱話 Facebook群組 網紅 Cosplay

最高瀏覽

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
12:53 2020/08/16
【AA制怨偶】結婚57年堅持AA制雪櫃分上下格 8旬夫婦終離婚結束怨偶人生
【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集
12:03 2020/08/16
【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件　靚寶將參演《金宵大廈》續集