【網絡紅人】「忘了愛」男憑一張貼紙相爆紅　與美女Cosplayer結婚後近況曝光

▲ 「忘了愛」男近況曝光，他已與cosplayer老婆結婚7年並誕下可愛兒子。

在網上討論區興起初期，有3位網絡紅人經常被香港人提起，分別是「忘了愛」哥、「我覺得自己係零」阿源以及在《都巿閒情》演繹《娃娃愛天下》的阿舜。當中有網民發現以非主流貼紙相爆紅的「忘了愛」，原來已經結婚生子，老婆更是cosplay冠軍！

有網民近日在Facebook群組及連登提到了「忘了愛」的近況，並指出他已結婚7年！

▲ 直至現時仍有不少網民會提起「忘了愛」。

當年他因為赤裸上身，拍了一張寫著「忘了愛」、「過去的就讓它過去，曾經畢竟只是曾經」的貼紙相，被香港及大陸網民取笑了12年，直至現時還不少有人提起。他曾於2015年上載一張對比照，表示被取笑了足足8年，終於走出陰影。當時的他戴上眼鏡，感覺就像一個普通打工仔，散發的氣質完全與以往不一樣。

▲ 他不但外表改變甚大，甚至還娶了一個靚老婆。

更令人震驚的，是他現時已成家立室，與一名美女cosplayer結婚並誕下小朋友，今年4月已結婚7周年。他的老婆是中國2014年WCS世界cosplay峰會佛山賽區的冠軍，不少家庭照都可見到他的老婆以cosplay裝扮上鏡。

▲ 他已經成為了一個「奶爸」。

帖文引起過千網民讚好，有網民指他成功聚到美女老婆一事勵志，又指他是人生大贏家，從他的故事感受到生命充滿希望，現時已變「有了愛」。更有人認為不論他的過去多麼不堪，現時不但有個靚老婆，更有可愛的兒子，現在已經「型返晒」。有網民指出如果不是他仍有鬚根，根本認不了他。但亦有網民認為他是漆黑中的螢火蟲，無論何時都非常鮮明、出眾。

有人貼出香港另一毒男網紅「阿源」，才得知本為雙失青年的阿源，現時也結了婚，令不少網民大呼「慚愧」、「這些機會不是我的」。

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責任編輯：陳珈希