【戀母情結】裙腳仔擔憂不適應大學生活　想帶阿媽一齊住宿被斥︰學獨立吧

▲ 台灣有名男新生擔心適應不到大學生活，讓媽媽一起來住宿照顧自己。

入讀大學開展新生活，當中有不少學生都期待入住宿舍，可是台灣有一名男新生卻非常擔心適應不來，想讓媽媽一起來住宿照顧自己。男新生在網上討論區發帖講述自己的情況及詢問網民的意見，一面倒引起網民的譁然，批評他是「裙腳仔」及「媽寶」。

一名台灣網民於上周六（15日）在網上論壇「Dcard」發帖文，以「可以帶媽媽一起到學校宿舍住宿嗎？」為標題，他一開首就表示自己的問題看起來「很愚蠢」，不太敢在新生版討論區發帖，才來此匿名發文。不到1個月後大學開學，由於他考上的學校離家遠，需要住宿生活，所以媽媽很擔憂他。

再不到一個月就要開學南下住宿，因為考上的學校算是在郊區，所以我的媽媽很不放心讓我到宿舍一個人住，所以想陪我一起住宿。

不抗拒媽媽一起住宿

男新生沒有抗拒媽媽提出一起住宿的建議，反倒十分受落，更在留言直指自己有戀母情結，他表示︰

我自己也很怕生，不會料理自己的生活瑣事，也害怕遇到不好的室友。

憂心影響室友

不知男網民用甚麼原因向校方申請媽媽一同住宿的要求，他表示校方准許母子一同在校內住宿。而他考慮到母子入住影響同住的室友，問及網民如何看之︰

我怕住宿時室友會覺得我很奇怪，因此想問問大家如果住宿，覺得要不要帶家人一起下去，不然自己會很不安。

網民嚴厲指責他要學獨立

有關帖文引起網民熱烈討論，大都感到譁然，不敢相信有大學新生帶同媽媽入住宿舍，嚴厲地指責他會影響大學生活，要他學會獨立︰「很怪、非常怪、超級怪，而且我保證你這樣做之後，不只未來四年沒女友，可能連朋友都不會有」、「你有大機率會被排擠還會變校園紅人」、「先生！你已經大學了，難道你出社會還要媽媽幫你面對上司」、「自己學著獨立吧」等。

此外，網民建議他要為室友著想，提及是男宿舍，而且都是單人床，媽媽一起住男生宿舍，室友會覺得很可怕及尷尬。如果男網民真的堅持要媽媽一起來住宿，建議他不要入住學校宿舍，選擇在校附近租屋，不要影響他人。

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責任編輯：王明芳