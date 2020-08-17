【好學姐姐】不捨外傭工作4年完約回國結婚　港媽見證廚藝進步善待孩子︰幸運能遇上她

▲ 一名港媽指外傭工作4年即將完約回國結婚生仔，她不捨之餘讚賞外傭幾年來廚藝進步，並耐心湊小朋友。

聘請到好外傭如中六合彩般幸運，很多僱主都不希望「走寶」，會珍惜好姐姐。一名港媽於社交媒體分享，家中外傭工作4年即將完約回國結婚生子，她大表不捨，讚賞外傭幾年來廚藝有進步，而且耐心湊小朋友。

由不懂煮飯到變出新菜式

該名港媽近日於facebook群組「今晚煮乜好」發帖，表示外傭在她家工作已4年，不過外傭明年完約將回國結婚生子，她坦言「真係唔捨得她」。她見證著外傭在數年間的轉變及進步︰

由初初剛到埗，連尿片都唔識換，買餸煮飯就更加唔識，但我欣賞她有一顆善待小朋友的心，還有非常好學的態度。

港媽形容與外傭彼此愉快地相處了4年，更指外傭「每一次都會變菜」，煮出富心思的菜式，令到她幾個孩子都喜歡吃姐姐煮的餸菜。她上載了外傭與孩子相處的生活照外，還有外傭煮出一手好菜的照片。

她回覆網民留言時透露，家長與外傭的角色互相協調，外傭幫忙照顧家庭、湊小朋友和做家務，但家長仍要付出努力教育小朋友。對於好姐姐即將離開，她不捨寫道︰

感激她，也幸運自己能夠遇上她。

網民︰好姐姐可遇不可求

網民留言羨慕港媽遇到好姐姐，表示「遇到好外傭姐姐是福氣」、「一個好的外傭姐姐可遇不可求」、「最重要姐姐肯學」；亦有網民稱港媽要與這位好姐姐保持聯絡，說不定她將來生子後會再來港工作。

有網民祝願港媽之後能再找到好姐姐，港媽回覆「她好好，幫我已準備好了」，似乎外傭為她介紹了另一位姐姐幫手。另有網民指再聘姐姐會有比較，港媽則表示應該不會，因為「每個人都有不同的優點」。

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責任編輯︰駱秀玲