天文台：廣闊低壓區下午入港800公里或成熱帶氣旋　本周中起狂風大驟雨

▲ （擷自天文台fb專頁）

本港今個星期中期或再有狂風雷暴，天文台表示，現時位於呂宋附近的廣闊低壓區，將於下午進入本港800公里範圍內，未來2、3日橫過南海北部，或進一步發展成為熱帶氣旋；而受與其相關的不穩定天氣影響，本港本周中期將有狂風大驟雨及雷暴，至周末高空反氣旋增強，天色會稍為好轉。

天文台表示，現時位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今日下午進入本港800公里範圍內，並於未來兩三日橫過南海北部，移向廣東西部至海南島，可能進一步發展成為熱帶氣旋，但其強度仍存在變數，天文台會密切監察該廣闊低壓區對香港天氣的影響。

受其相關的不穩定天氣影響，天文台預測，本周中期廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴、風勢較大；本港今日下午短暫時間有陽光及炎熱，初時局部地區有雷暴，明日稍後驟雨較多及有狂風雷暴，周三間中有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海面有湧浪，至周四仍然有驟雨。

天文台稱，隨著高空反氣旋增強，接近週末中國東南部天色稍為好轉，本港周五、周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；不過至下周將再持續有雨。

▲ （擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡