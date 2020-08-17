【生命鬥士】不煙不酒患第四期肺癌服鏢靶藥　陳積榮感觸落淚：感覺到有很多愛【有片】

▲ 陳積榮剛進行了5天電療，現正服用鏢靶藥繼續治病。

TVB演員陳積榮最近拍片公布患上第四期肺癌的壞消息，37歲的他剛進行過電療，現正服用鏢靶藥繼續治病。陳積榮公開病情後獲得不少支持及鼓勵，他亦分享其經歷，希望能幫助其他有需要的人。

陳積榮於影片中透露自己剛完成劑量很重的電療：「完成電療後便需要休息，有時會出現副作用，一電完便嘔。現正服用鏢靶藥。」同時他表示感恩收到很多人的鼓勵：「感受到大家對我的愛，不論是認識的還是不認識的人都會去問候我、給予我資訊以及入錢給我，我是完全感覺得到有很多的愛。」

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▲ 陳積榮於新片中透露抗癌近況。（YouTube截圖）

積極面對逆境

他分享一件令他最感動的事，「最大的感覺就是有一位不認識的女士曾致電我多次，特意從千里迢迢駕車來給我一張支票，傾談過後又送了花膠給我。」他當下感觸落淚，「相比起錢，確實是她的一份愛、一份關心，很有意思且能夠幫助我。」

圈中有不少好心人都向陳積榮伸出緩手，經常樂於助人的馬浚偉送了他兩箱靈芝，而同期同學兼好友謝珊珊和孫慧雪則義助他剪片等。

熱愛演藝事業的他預告將會繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。

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▲ 陳積榮日前拍片公布患癌的壞消息。（YouTube截圖）

不煙不酒卻患癌

陳積榮日前拍片公布患上第四期肺癌的壞消息，他說：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

37歲的他不煙不酒，從沒想過自己會患上此病，幸獲女友不離不棄一直在身邊支持他。

▲ 熱愛拍戲的陳積榮曾與鄧永健一同執導《戀上36D》。（《戀上36D》海報）

陳積榮參加TVB第20期訓練班入行，他曾於TVB拍劇2至3年，之後，他轉投港視參演劇集《惡毒老人同盟》，飾演李楓的兒子。

熱愛電影的他，曾自資執導3部電影包括《戀上36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》。在去年中籌備自編自導自演電影《訓練班》，由於疫情關係而停止拍攝。