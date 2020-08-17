【倫常慘案】西營盤男子軍刀弒父後墮樓亡　78歲老父身中多刀倒臥大廳送院不治

▲ 警方交代西營盤謀殺及自殺案。

西營盤發生謀殺及自殺案。今日（17日）凌晨零時30分，一名44歲男子疑與78歲的父親於家中爭執，其後取出軍刀捅向父親，父親胸口近心臟位置及腹部有刀傷，兒子其後攀窗墮樓身亡，父親送院後證實不治。警方將案件列作「謀殺」及「自殺」。

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明今日（17日）交代有關事宜，指兩名死者為父子關係，於今日凌晨時分，上址有街坊發現事發單位有爭執聲遂通知保安，及後保安於後巷發現一名44歲男子倒臥地上，其頭部重創，失去知覺，救護到場後證實其已死亡。

警方其後到上址單位調查，並於大廳中發現78歲的父親倒臥在大廳，其胸口近心臟位置，以及腹部均有刀傷，其傷口分別為4厘米及13厘米，救護人員即將他送往瑪麗醫院救治，惟延至零時52分證實身亡。

警方於單位現場發現現場有大量血跡，非常凌亂，相信事前有人發生爭執，並在場發現一個長約35厘米﹑沾滿血跡的軍刀，相信是案件中的兇器。

冼國明指，事發時墮樓男子母親正在房間熟睡，由於案件事出突然，她被送往醫院有待觀察。他指，屍體稍後將會作解剖驗屍，而案件會交由西區重案組第二隊調查。

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記者：郭詩詩