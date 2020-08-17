【勇敢抗癌】16歲女兒患罕見腦癌8年復發　港爸辭工全職照顧盼籌百萬赴台治療

▲ 父母希望能籌到足夠善款，讓女兒赴台灣接受治療。

今年16歲、就讀中四的Hera，8年前確診罕見腦癌，做過多次開腦手術後一度康復，惟近年不幸復發，接受開刀手術後仍需做電療，但電療有機會影響智力、甚至腦幹死亡。父母發現台灣有「質子治療」，相較女兒進行電療似是較安全有效，欲帶女兒到台灣治療，惟費用高達約100萬港元，父母發起網上眾籌，盼助女兒重獲健康。

Hera媽媽江太憶述，女兒在小三那年突然持續低燒了2、3星期，最初以為是感冒，不料其後出現失禁等情況，江太心知不妙，即時帶女兒前往急症室，結果發現患上腦癌，

照X光見到女兒的腫瘤很大，有5、6厘米，像個小蘋果。

由於腦瘤壓到主神經線，影響了女兒的左邊手腳活動，必須盡快開刀，否則腫瘤爆裂有機會死亡。首次開刀時，醫生估計腫瘤為良性，加上腫瘤太近海綿體，只能切除9成。可惜，化驗結果顯示腫瘤是惡性，而且是一種罕見腦癌「惡性腦室管膜瘤病」，需要再次開刀完全切除。

▲ 雖然接受了多次開刀手術，但Hera仍積極面對。（受訪者提供）

腦癌復發並惡化

其後，Hera接受了長達1個半月的電療，江太感恩當時女兒沒有太多後遺症，僅記性變得較差。然而，好景不常，Hera在2015年覆診時，發現腦癌再度復發，但由於體積較小，父母都不欲女兒做手術受苦，醫生亦建議可先觀察情況。

直至去年底，Hera腦癌的情況惡化，腦中發現多粒腫瘤，今年6月初接受開腦手術，切除了其中兩粒腫瘤，其他較小的則要通過電療治療。江太引述醫生指，這次電療有機會令女兒智力下降、影響視力、生育能力等，甚至最嚴重或會腦幹死亡。

我和丈夫都好驚，聽到如此多副作用時，整個人都在打震。

不過，女兒憑著宗教信仰，一直很樂觀積極地接受治療，而且勤奮好學，反叫父母別太擔心。江太又指，女兒以前讀書成績優異，經常名列前矛，電療後雖影響記性，但她仍努力讀書，記性不好就多讀幾次，成績都能維持，升中亦派到第一志願。她更在抗病時為自己寫「打氣歌」，

時常會記起 命運多不幸 但我會提起信心

時常會記起 眼淚流不停 我奮力要背負前行

誰會願意 替我分擔 命運裡的痛楚

神祢定會 保守前行 我願意面對挑戰

▲ 父母希望能為女兒眾籌，赴台灣接受治療。（受訪者提供）

眾籌赴台治療

後來，兩夫婦得悉，台灣有較精準的儀器進行「質子電療」，據指相較傳統電療副作用更少，而且放射位置較準確，希望讓女兒前往當地的林口長庚紀念醫院接受治療。近日丈夫和女兒都已辦好入台證，準備在本周三（19日）出發赴台，預計需要接受48次療程，除了腦部，脊髓亦需要電療，估計需時2個月。

不過，是次治療費用連同生活開支高達約100萬港元，對一家人是沉重負擔。江太表示，兩夫婦除了Hera還有兩名子女，丈夫自Hera患病後就辭工當全職爸爸，多年來帶女兒覆診、做治療等，任職會計的她兼負一家開支，家庭收入緊絀。

不過，這次台灣治療對女兒非常重要，一家多辛苦也要過去，Hera在網上設立了眾籌賬戶，希望獲有心人捐款支持：https://bit.ly/346bURF。

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記者：林愛娜