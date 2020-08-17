【職場哲學】職場上無辦法討好全世界 鄭丹瑞專欄：不如努力做好自己

▲ 反擊唯一方法，就係做好自己。

世侄年紀輕輕，在疫情下搵到一份筍工，世叔伯們都戥他高興，世侄為人謙厚，在群組中希望我們贈他幾句金石良言。「我好擔心人哋唔認同我，覺得我未夠班，加上聽到一些閒言閒語，好困擾我。」

世叔伯紛紛留言鼓勵世侄，損友甲寫道：「又唔係講你壞話嘅人聘請你，何必咁介意佢哋嘅閒言閒語？你做唔做到嘢，聘請你嘅人最清楚，如果唔係，佢無端端為乜用咁高人工請你？」「但係無論我幾努力去證明自己嘅能力，睇我唔起嘅人都唔會接受我。」世侄在群組中回覆。

「你理得佢哋！」損友乙接力：「你根本唔使向佢哋證明啲咩，你只係應該向你自己，同埋相信你、聘請你嘅人，證明你嘅能力。」

「你永遠無辦法討好全世界，點解唔努力做好自己？」好事之徒壓軸出場：「我後生嘅時候，好介意人哋點睇自己、好介意人哋睇唔起自己；我成日想知道佢哋點解要咁樣講我？點解佢哋咁唔喜歡我？愈諗愈迷失、愈諗愈萌塞，直到我嘅工作表現出現問題，負責聘請我嘅上司了解完我嘅困惑後，佢問我：『諗下對你好嘅人點解相信你，好過諗點解唔鍾意你嘅人唔鍾意你！你愈迷失，就愈容易做錯事，跌咗入去佢哋講你壞話、話你唔掂嘅陷阱！反擊佢哋嘅唯一方法，就係做好自己。』世侄，唔好嘥咗你同我嘅時間，做好自己好過啦！」

一眾損友為好事之徒鼓掌致敬。

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全文刊於《經濟日報》，原文為「做好自己」