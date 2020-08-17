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【難兄難弟】林家棟騷IG騷合照賀謝賢84歲牛一　演《神探李奇》扮四哥神態俱似如父子

娛樂 13:36 2020/08/17

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林家棟為謝賢慶祝生日。

去年9月林家棟邀請謝賢演出其監製電影《殺出個黃昏》，二人結戲緣而成為朋友，昨日為四哥的84歲生日，家棟於IG貼出為四哥慶生的照片，二人打扮相似，十足兩父子一樣，而林家棟早年於電視劇《難兄難弟之神探李奇》裡演「謝四」，扮四哥可謂形神俱似。

林家棟昨日（16日）於社交平台貼出為謝賢送上生日蛋糕的照片，蛋糕上寫著「Happy Birthday 4 Gor」慶祝字句，而家棟更留言：「影壇萬人迷四哥，生日快樂、身體健康。」

只見家棟搭上四哥膊頭，二人均穿上白色衫，十足兩父子一樣，難怪連網民也留言說：「難兄難弟」。

去年謝賢跟馮寶寶演出林家棟新戲《殺出個黃昏》。

林家棟邀四哥拍電影

入行30多年的林家棟，曾憑電影《樹大招風》飾演季正雄而榮登金像影帝。進攻電影圈次前，家棟於TVB由「二打六」從配角開始做起，之後升呢為主角，當中於《難兄難弟之神探李奇》演「謝四」一角，無論神態及說話語氣都跟四哥相似，令人留下深刻印象。

而去年林家棟更邀請四哥「出山」參演其監製的新戲，四哥近年多以客串為主，今次再度披甲上陣，以男主角身份奉獻給《殺出個黃昏》。

今年9月他出席新戲拜神儀式時，四哥大讚《殺出個黃昏》片選角非常出色，並幽默地說：「拍戲就多，與那麼多𡃁仔拍都是第一次，家棟又話要我變，不讓我側起個頭，就看看他有何把砲囉！」

當年於《難兄難弟之神探李奇》裡，林家棟扮演「謝四」一角。

當時他談到在《殺出個黃昏》與老友馮寶寶再次合作，四哥笑指猶如時光倒流更口花花稱：「Bobo在我眼中永遠是一個小妹妹。雖然是舊拍檔，但期望有新火花，讓我帶她取回一些青春。」四哥更表示：「其實我還有一個任務，就是帶些新人。」真是不忘提攜後輩。

撰文 : TOPick柴犬出動

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