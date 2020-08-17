疫下化驗室「幕後英雄」助增加認識　尖子手握37分仍堅持讀理大醫療化驗科學

▲ 理工大學今（17日）舉行視像記者會介紹多個學科取錄的尖子，圖右為理大醫療化驗科學學士學位課程新生李斯穎。（網上截圖）

大學聯招剛於上周四（13日）放榜，應屆文憑試考生人數創歷屆新低，但疫情下從事化驗等醫療工作的一班「幕後英雄」，讓學生加深對相關學科的認識，今年理工大學放射學及醫療化驗科學兩個學士學位課程報讀人數均不跌反升，有尖子被旁人游說讀醫，最終仍堅持讀醫療化驗科學。

理大放射學學士學位及醫療化驗科學學士學位課程，今年分別有535及221名聯招生放在首三志願（Band A），分別較去年476人及162人，按年增加逾1成及3成，料與疫情下實驗室人驗化驗新冠病毒的工作，以及進行相關掃描工作，讓學生認識到一班幕後英雄有關。

就讀順德聯誼總會梁銶琚中學的女生李斯穎，在應屆文憑試考獲最佳6科37分佳績，其中數學及生物均考獲5**，她坦言放榜日接過成績單感喜出望外，比預期中理想，身邊曾經有人游說她改讀醫，但她認為自己的性格不適合在前線工作，她亦在疫情期間了解到幕後化驗人員的工作，故最終跟隨自己的興趣，堅持首選理大醫療化驗科學學士，最終如願獲理大取錄。

此外，理大康復治療科學系講座教授及系主任曾永康指，物理治療及職業治療兩個學士學位程作為理大近年收生分數最高的首兩個學科，今年入學平均成績仍保持平穩，以傳統舊統計分方法，最佳6科高達34.4分，與去年相同， 職業治療則是33.2分，比去年上升0.4。

香港培正中學的女生陳恩臨在文憑試考獲最佳6科39分，按理大新計分制為46.5分，是該校職業治療學學士學位課程今年分數最高的尖子。陳同學自言喜歡與人溝通交流及幫助別人，在中學時期曾探訪讀寫障礙等有特殊教育需要（SEN）學生，亦曾跟隨奧比斯到蒙古探訪當地醫院，了解到病人在手術後對復康治療的需要，故希望日後以其專業幫助弱勢社群，特別是針對在香港教育制度下讀書心理壓力較大的一班SEN學生。

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記者：馮琪雅