【新冠肺炎】何栢良指禁晚市堂食有效　勿以「買大細」心態放寬政策

▲ 何栢良呼籲食肆負責人在放寬限制時要做好員工保障。（資料圖片）

有消息指政府會放寬食肆晚市堂食限制，由傍晚6時延至晚上8時或9時。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，看不到現時有條件放寬食肆營業限制，而早前禁堂食的措施令餐廳的感染個案減少，認為相關的措施有效，政府若以「買大細」的心態放寬禁堂食安排，料疫情會如7月的一樣爆發。

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何栢良今（17日）早接受電台訪問時指，今波疫情有超過40名食肆員工確診，有人於發病後才做檢測，甚至繼續上班，以致傳染予其他同事，或導致其家庭成員亦受感染。

他指出，港府在實施禁堂食的措施後，相關感染的個案則已減少，認為相關的措施有效，相信放寬的背後是經濟考慮。他稱看不到現時有條件放寬食肆營業限制，認為政府在未有設法加強追蹤患者的接觸史，或縮短其發病至入院的時間等，以「買大細」的心態打算放寬禁堂食安排，相信屆時情況只會與7月疫情一樣，再次爆發。

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何栢良又提到，現時仍有不少餐廳未改用電子貨幣交易，而餐廳收銀位置亦無設膠板，認為政府如放寬食肆的防疫限制，食肆負責人須做好對員工的保障。

至於港府將展開全民自願普及社區檢測，何則認為當局應為食肆員工做免費病毒檢測，會較隨便招募低風險市民做檢測效用更大。

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記者：郭詩詩