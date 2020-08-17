【神秘同居者】獨居女生家中浴室現奇怪鞋底　揭天花有人住裝5個偷聽器監視行蹤

▲ 日本獨居女生家中浴室現神秘鞋印，揭發天花有人住，並裝5個偷聽器監視行蹤。

在韓國電影《上流寄生族》中，大戶人家房子的地下室竟然有人偷偷居住，沒想到現實中亦有同樣誇張的情節！日本職業摔角播音員櫻田愛實日前在節目中揭發，以前獨自在東京租屋時，家中接二連三發生怪事。不但電費暴漲、物品被移動，浴室更發現神秘鞋印。警方調查後懷疑有人躲在天花板內生活，更在屋內安裝5個偷聽器！

獨居女生電費暴漲5倍

日本職業摔跤播音員櫻田愛實日前在電視節目《讓人吃驚的新聞》中表示，6年前她為了圓夢，自己從家鄉兵庫去到東京就讀聲優養成學校，當時亦要到餐廳打工維持生計，經常早出晚歸，家裡亦沒有其他人。

在櫻田愛實獨居的第2年，她開始發現家中不停發生怪事。首先是她所租的單位電費突然暴漲5倍，她本以為是自己新買的電器令到用電量增加。於是她每天出門前都會將插頭拔掉，節約電量，沒想到下個月收到電費仍然驚人。因此她又請電工檢查，之後電費才回到正常水平。

廁所現奇怪鞋印 揭有人居住天花板

電費事件告一段落，但奇怪事仍然不停發生。她曾發生家中的物品會突然換了位置，例如她明明將冷氣遙控器放在牆壁的架上，回家後遙控器卻被放在桌子上。她檢查家中的角落，都沒有發現人跡，令她長時間無法安睡。

直至某次，她外出前將廁所清潔乾淨，回家卻發現地板和浴缸上有鞋印，更發現天花板有被人移動的痕跡，嚇得馬上報警。

經警方到場調查後，在天花板找到吃剩的麵包包裝，懷疑有人居住在天花板內。警方更在屋內找到5個偷聽器，懷疑有人一直監視櫻田愛實的舉動，知道她不在家才會潛入其家中。

她知道事件後立即搬走，但至今仍未抓到疑犯。

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責任編輯：陳珈希