【眼生蛇】黎瑞恩「生蛇」生上眼 眼部至眉心又紅又腫險毀容

人稱「小恩子」的藝人黎瑞恩，昨（16日） 撰文透露自己患病，稱一度誤以為自己生眼瘡，原來患「生蛇」生上眼，眼部至眉心又紅又腫險毀容，且近一個月仍未康復。

黎瑞恩在其facebook專頁圖文并茂發帖稱，自己生病了，

發現隻眼好唔舒服腫咗，初時以為自己生眼瘡，點知睇完醫生話我隻眼生蛇。

她慨嘆，

唉！我成個人最靚就係對眼……條蛇搞咗我差唔多已經一個月喇。

她之後向舞台劇劇團請假，在家中休息約三星期，病情反反覆覆，幸現時好似已漸入佳境，但就是非常痕癢，期望盡快康復。

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「生蛇」與「水痘」有甚麼關係？

據衛生署資料顯示，「生蛇」的正確名稱是帶狀疱疹，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病，由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致。病毒會於水痘患者痊癒後潛藏在體內的神經系統。當身體免疫力下降，例如隨著年紀漸長或遇上生活壓力時都有機會誘發帶狀疱疹（生蛇）的（重復）出現。

帶狀疱疹有甚麼徵狀?

受感染的部位首先會出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺，1至3天後才出現紅疹；紅疹會變成水泡，再蔓延成帶狀（出現位置根據受感染的神經線分佈）。水泡可持續1至14天，期間或會出現膿皰或血水。 然後水泡會潰破或萎縮，乾水後結痂，為期２至３星期。在皮疹消失之前皮膚仍會感到痛楚。

水泡（生蛇）生到圍繞身體是否會死?

這是坊間謠傳的謬誤，答案是：「不會」

每次發作，通常是一條神經線受感染，背部及腰部的一側是最常見的發病部位，所以水泡會出現在身體的左邊或右邊。有時候亦會感染手、腳和面部的神經線。身體兩邊同時「生蛇」亦偶有發生，代表左右兩邊的神經線均受感染，但並不代表病情特別嚴重，亦不會直接造成死亡。

患上帶狀疱疹後應怎樣處理?

抗病毒特效藥，可縮短帶狀疱疹痊癒所需的時間，但必須在72小時內開始使用才有效果，故此如有懷疑應儘早求醫，並按醫生指示用藥。

皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時提醒生蛇人士有2點需要注意：

皮膚痕癢

如因痕癢而抓損皮膚，有機會受細菌感染，使皮膚發炎。

如在眼睛附近生蛇

有機會影響眼睛，有需要可看眼科醫生用適當藥物減低對眼睛的影響。

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責任編輯：羅嘉欣