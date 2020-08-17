馬鞍山男子被焚 夫婦在場說粗言擾亂秩序罪名不成立

▲ 馬鞍山男子被焚，夫婦在場指罵被控擾亂秩序罪，今於東區裁判法院被裁定罪名不成立。(資料圖片)

去年11月中年漢於馬鞍山因政見問題與人爭執，其後被人淋易燃液體及點燃。1對在場夫婦涉指罵該中年男子，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為，兩人早前於東區裁判法院否認控罪。裁決官今(17日)裁決時指，接納兩被告當時是喧嘩，但兩人意圖並非要威脅事主受到傷害，而是以不友善言語令事主敗走，之後有人對事主點火，證人均供稱是意料之外。裁判官對點火是因兩名被告而起有極大保留，裁定兩被告脫罪。



女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲），報稱文員，被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指，兩人於2019年11月11日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋上，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

裁判官林希維今於裁決前表明，法庭考慮的是法律問題，而非政治問題，若判兩人有罪，不希望有人評價「講下粗口啫」；若判以無罪，亦不希望有人評價「事主被人點火燒都冇事」。

裁判官裁決時指，無法從現場片段中判斷其他聲音是否來自兩名被告，只會接納首被告承認曾指罵事主X「返大灣區啦」，以及次被告曾夾雜粗言罵「你走啦中國人」，並裁定兩人所説的話，在當時場合是喧嘩的行為。

裁判官續指，兩名被告行為是否構成破壞社會安寧，須視乎兩人的行為是否會導致他人人身受實際損害，或是否令人害怕其人身受到損害。裁判官認為須判斷被告的意圖是否要激使他人破壞社會安寧，觀乎現場片段，兩人行為是以不友善的言語令不同政見的X面目無光地敗走，而非令他害怕自己會受到襲擊，亦無明示或暗示要令他受到傷害。

裁判官指證人均供稱有人點火傷人是意料之外，從片段顯示，有人於兩名被告指罵後從人群「閃出」對事主點火，裁判官對於是否因被告的說話而有人點火有極大保留。事主X供稱，在事發天橋上感到驚慌及憤怒，另因為不忿而與現場人群對罵，又稱害怕被襲擊其黑衣人折返，認為留在天橋比離開更安全。

裁判官認為，當時無人阻止X離開現場，X曾一度離開，後來又返回人群中互罵，裁定他是害怕黑衣人而非兩名被告。裁判官更指出，X當時與人群對罵的言語粗鄙程度有過之而無不及，認為他當時不忿，沒有半點驚慌，不接納他害怕受到傷害，裁定兩名被告罪名不成立。裁判官指被告自招嫌疑，拒絕批出訟費。

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記者：林欣樂

