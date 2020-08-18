【營養補充劑】魚油丸與魚肝油丸的區別 營養師媽媽：絕對不能當糖食

▲ 魚油丸與魚肝油丸的功效不同。

面對新冠肺炎疫情，減少外出是孩子避免接觸病毒的方法，但有家長擔心孩子抵抗力弱，抱着多食無壞的心態，購買市面各種專為兒童而設的營養補充劑，尤其部分包裝成糖果模樣的，更被當成「健康糖果」每天給孩子吃。

魚油丸與魚肝油丸，就經常被混淆了，兩者其實是完全不同的。魚油丸的主要成分為DHA／EPA，即奧米加3脂肪酸。成年人服食魚油丸的目的，主要是維持心血管健康、抗炎及保持關節健康。對於小孩子，DHA／EPA是促進腦部及視網膜發展的營養素，孩子每周進食三至六安士海鮮及深海魚（三文魚、吞拿魚、沙甸魚等），已達到營養所需，不必額外服食魚油丸。倘過量服用，可影響血液凝固功能，嚴重可致流血不止。進食魚類及海鮮，更可同時攝取其他有助提升抵抗力的營養素，如蛋白質、維他命B、鋅質等，一般不會有過量攝取的情況。

至於魚肝油丸，主要從鯊魚或鱈魚等肝臟脂肪提取，含維他命A及D。維他命A有助維持良好視力，保護上呼吸道黏膜，抵禦外來病毒的入侵，提升抵抗力；維他命D幫助鈣質吸收，促進牙齒及骨骼發展。

平日多進食橙黃色蔬果（如南瓜、番薯、紅蘿蔔、芒果等）、牛奶、雞蛋，並於烹調食物時加入適量食油，就能讓身體吸收維他命A。維他命A可儲存於肝臟，故不必每日達到標準攝取量。

維他命D可藉身體接觸陽光而自行製造，若非長期在隱蔽環境下，一般不會缺乏維他命D。要注意，過量攝取維他命A及D，不會經尿液排出，反會積聚身體肝臟內；曾有母親讓女兒服食過量魚肝油丸，導致維他命A中毒，出現肝硬化而急需換肝的嚴重個案。

若孩子因偏食或食量過少而需服食營養補充劑，必須參考個別產品所列明的建議分量，或向註冊營養師諮詢，絕不應當糖果般大量進食。

要增強抵抗力，並非依靠單一食物或營養素，平日多進食不同顏色、種類的蔬果，多選擇優質蛋白質食物（如牛肉、雞肉、雞蛋，豬肉、魚及海鮮等），盡量避免加工製的火腿、香腸等；飲用充足水份，促進腸道健康，將身體毒素排出，當然還要睡眠充足，才能讓孩子擁有健康體魄。